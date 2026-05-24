Ilie Bolojan: PNL trebuie reorganizat și deschis către oameni valoroși

La evenimentul organizat duminică la Vila Florica, domeniul istoric al familiei Brătianu, Ilie Bolojan a declarat că Partidul Național Liberal trebuie reorganizat în următorii doi ani și deschis către ”oamenii valoroși care lucrează în țara asta”.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Maria Miron
24 mai 2026, 18:06, Politic
Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL trebuie să devină mai puternic pentru a putea influența „decisiv” direcția țării și modernizarea României”.

„Ca să poți influența decisiv ceea ce se întâmplă în țară. Ca să poți contribui la modernizarea României. Nu poți să faci acest lucru cu 15% în Parlament. Trebuie să înțelegem asta”, a spus Ilie Bolojan, referindu-se la ponderea actuală a partidului în Parlament.

Bolojan cere reorganizarea PNL

În acest sens, el a susținut că partidul nu are altă soluție decât reorganizarea și deschiderea către oameni noi.

„Partidul nostru nu are decât o singură soluție. Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru țara noastră. Pentru a fi un factor decisiv în modernizarea țării. Asta înseamnă că în următorii două ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul”, a declarat liderul liberal.

Bolojan: PNL trebuie să atragă oameni valoroși

Bolojan a spus că PNL trebuie deschis către „oamenii valoroși” și către cei care își doresc un stat mai eficient și instituții care funcționează în interesul cetățenilor.
„Să-l deschidem către oamenii valoroși, către oamenii care lucrează în țara asta, care vor un stat eficient, care vor instituții care nu sunt administrate ca niște feude de către cei care le conduc”, a afirmat acesta.

El a adăugat că acolo unde liberalii se află la conducerea administrațiilor locale trebuie să existe „ordine”, „siguranță” și „condiții pentru dezvoltare”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului organizat la Vila Florica, în județul Argeș, cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înființarea Partidul Național Liberal.

