OFF The Record. Invitat: Alin Tișe, lider PNL, președintele CJ Cluj

PNL vrea la Putere sau în Opoziție? În ce situație legală se află Guvernul României, cu premier demis, interimar și cu mandatele miniștrilor interimari expirate? Care este atmosfera din PNL după ruptura generată de prăbușirea Guvernului Bolojan? Ce structură de conducere are PNL, după deciziile nefavorabile ale Justiției? Are nevoie PNL de un Mesia și Nicușor Dan de un partid prezidențial? Ce nemulțumiri sunt în PNL în relația cu USR? Ce reforme sunt necesare în PNL? Dar în administrația publică? Cât afectează criza politică administrația publică? Cum reușește Clujul să absoarbă 1 miliard de euro fonduri europene? Cum a reușit Alin Tișe să digitalizeze toată instituția? De ce la Cluj se poate și în alte zone din țară nu? Care este modelul de dezvoltare al Clujului?

Despre toate acestea și multe altele – discutăm cu Alin Tișe, lider PNL, președintele CJ Cluj.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.