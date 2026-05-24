Prima pagină » Politic » Bolojan invocă lecțiile lui Ion I.C. Brătianu: „Autoritate, cinste, simplificare și economie”

Bolojan invocă lecțiile lui Ion I.C. Brătianu: „Autoritate, cinste, simplificare și economie”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, la Vila Florica, că Executivul demis a încercat să „corecteze nedreptățile” și să reducă risipa din sistemul public, sugerând că acestea au fost principalele motive care au dus la căderea Guvernului.
Bolojan invocă lecțiile lui Ion I.C. Brătianu: „Autoritate, cinste, simplificare și economie”
Sursa foto: Mediafax Foto/Emanuel Titus Iliesi
Oana Antipa
24 mai 2026, 17:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile”, a afirmat Bolojan în discursul susținut la reuniunea PNL de la Florica.

Liderul liberal a spus că PNL și-a asumat „decizii dificile” pentru a pune ordine în buget și pentru a opri acumulările negative din administrație.

„Le-am spus oamenilor adevărul. Ceea ce se poate și ceea ce nu se poate”, a declarat premierul.

Bolojan a recunoscut și partea de responsabilitate a liberalilor pentru problemele acumulate în ultimii ani.

„Recunoscând că și noi suntem parțial responsabili pentru acest lucru și nu fugim de această responsabilitate”, a spus el.

În discurs, premierul a făcut apel la reformarea PNL și la eliminarea compromisurilor politice.

„Drumul nu este al compromisurilor care ne compromit”, a afirmat liderul liberal.

El a susținut că partidul trebuie să promoveze profesionalismul și performanța și să administreze instituțiile „în serviciul cetățenilor, nu ca pe niște feude personale”.

Bolojan a invocat și principiile formulate de Ion I.C. Brătianu privind administrația publică: „autoritate, cinste, simplificare și economie”, despre care a spus că „sunt valabile și astăzi”.

La final, premierul a citat un mesaj atribuit lui Brătianu: „Nu mă interesează când venim la putere. Mă interesează foarte mult ca atunci când vom veni la putere, să venim pregătiți”.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Tânăr adept al grupării neonaziste „Unitatea 731”, condamnat pentru cinci infracțiuni. A desenat svastica, crucea celtică sau acronimul „AR88” pe morminte evreiești din Bacău și pe mașina Jandarmeriei
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia