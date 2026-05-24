Bolojan invocă lecțiile lui Ion I.C. Brătianu: „Autoritate, cinste, simplificare și economie”

„Dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile”, a afirmat Bolojan în discursul susținut la reuniunea PNL de la Florica.

Liderul liberal a spus că PNL și-a asumat „decizii dificile” pentru a pune ordine în buget și pentru a opri acumulările negative din administrație.

„Le-am spus oamenilor adevărul. Ceea ce se poate și ceea ce nu se poate”, a declarat premierul.

Bolojan a recunoscut și partea de responsabilitate a liberalilor pentru problemele acumulate în ultimii ani.

„Recunoscând că și noi suntem parțial responsabili pentru acest lucru și nu fugim de această responsabilitate”, a spus el.

În discurs, premierul a făcut apel la reformarea PNL și la eliminarea compromisurilor politice.

„Drumul nu este al compromisurilor care ne compromit”, a afirmat liderul liberal.

El a susținut că partidul trebuie să promoveze profesionalismul și performanța și să administreze instituțiile „în serviciul cetățenilor, nu ca pe niște feude personale”.

Bolojan a invocat și principiile formulate de Ion I.C. Brătianu privind administrația publică: „autoritate, cinste, simplificare și economie”, despre care a spus că „sunt valabile și astăzi”.

La final, premierul a citat un mesaj atribuit lui Brătianu: „Nu mă interesează când venim la putere. Mă interesează foarte mult ca atunci când vom veni la putere, să venim pregătiți”.