Prețul petrolului scade abrupt și acțiunile cresc după anunțul lui Trump privind suspendarea atacurilor pentru două săptămâni

Contractele futures pe acțiunile americane au urcat puternic după ce președintele Donald Trump a anunțat, chiar înainte de termenul-limită că suspendă pentru două săptămâni atacurile asupra Iranului, într-o mișcare care a alimentat speranțele unei detensionări a conflictului ce durează de șase săptămâni și care a afectat sever piețele financiare și fluxurile globale de energie.
Gabriel Negreanu
08 apr. 2026, 01:58, Economic

Futures pe indicele Dow Jones Industrial Average au avansat cu 718 puncte, echivalentul a 1,5%. Futures pe S&P 500 au crescut cu 1,6%, iar cele pe Nasdaq 100 au urcat cu 1,7%, semn că investitorii au pariat imediat pe o reducere a riscului geopolitic.

În același timp, cotația petrolului a scăzut abrupt. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate au coborât cu aproximativ 9%, până în jurul valorii de 102 dolari pe baril, după declarația lui Trump.

„Sunt de acord să suspend bombardarea și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat că administrația sa a primit „o propunere în 10 puncte din partea Iranului” și că aceasta reprezintă „o bază de lucru” pentru negocieri.

Totuși, liderul de la Casa Albă a precizat că această „încetare a focului de ambele părți” depinde de acceptarea de către Iran a redeschiderii Strâmtorii Hormuz. Până la momentul informațiilor prezentate, nu exista însă o confirmare oficială din partea Teheranului privind un acord.

Reacția pozitivă din tranzacțiile electronice a venit după o sesiune regulată mai degrabă ezitantă pe Wall Street. Marți, indicele S&P 500 a închis cu un avans marginal de 0,08%, Nasdaq Composite a crescut cu 0,10%, în timp ce Dow Jones a pierdut 85,42 puncte.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a apăsat asupra burselor în ultimele săptămâni, însă unii investitori cred că o eventuală încetare a focului ar putea deschide calea pentru o revenire mai puternică a piețelor. Adam Crisafulli, fondator și președinte al Vital Knowledge, a declarat pentru CNBC că, deși există încă multă anxietate în piețe legată de continuarea războiului și de efectele sale economice, o pauză reală în lupte și redeschiderea Strâmtorii Hormuz ar putea declanșa un raliu semnificativ în zilele următoare.

