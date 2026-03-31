Tensiuni în Guvern înainte de votul UE-Mercosur: Agricultura și Justiția blochează Memorandumul MAE – surse

„În ședința de guvern de marți, programată la ora 18:00, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va prezenta un Memorandum pentru mandatul ambasadorului României la Bruxelles de a vota pentru partea politică a Acordului UE-Mercosur”, potrivit unor surse MEDIAFAX.

Conform surselor citate , Ministerul Agriculturii a refuzat să avizeze acest memorandum, invocând faptul că observațiile transmise anterior nu au fost luate în considerare. De asemenea, surse apropiate guvernului susțin că și Ministerul Justiției ar putea să nu ofere avizul necesar.

Această situație creează un blocaj interministerial înainte de ședința de guvern, ridicând întrebări despre poziția României în negocierile UE-Mercosur, un acord care are impact major asupra sectorului agricol și comerțului european.

Acordul UE-Mercosur urmează să se aplice cu titlu provizoriu de la 1 mai 2026

Prin trimiterea „notei verbale” către Paraguay, gardianul legal al tratatelor Mercosur, Comisia Europeană a îndeplinit ultima etapă procedurală necesară pentru aplicarea cu titlu provizoriu, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Astfel, acordul comercial interimar se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai între UE și toate țările Mercosur care și-au finalizat procedurile de ratificare și au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie, și anume Argentina, Brazilia și Uruguay. Paraguay a ratificat recent acordul și se preconizează că își va trimite notificarea în curând.

Aplicarea cu titlu provizoriu asigură eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, creând norme previzibile pentru comerț și pentru investiții. Astfel, întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE pot începe să beneficieze imediat de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei UE sunt pe deplin protejate de garanții solide.

Aplicarea cu titlu provizoriu va asigura, de asemenea, o colaborare mai strânsă între UE și Mercosur cu privire la chestiuni globale presante, precum drepturile fundamentale ale lucrătorilor și schimbările climatice. Ea va crea lanțuri de aprovizionare mai reziliente și mai fiabile, esențiale în special pentru previzibilitatea fluxului de materii prime critice.

Exportatorii vor putea afla mai multe despre cum pot profita de acest acord prin intermediul platformei Access2Markets. Toate informațiile vor fi disponibile în curând online.

Comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat: „Ziua de astăzi marchează un pas important pentru demonstrarea credibilității noastre ca partener comercial major. Prioritatea actuală este de a transforma acest acord UE-Mercosur în rezultate concrete, oferindu-le exportatorilor din UE platforma de care au nevoie pentru a valorifica noile oportunități în materie de comerț, de creștere economică și de locuri de muncă. Aplicarea cu titlu provizoriu ne va permite să începem să respectăm această promisiune. Aștept cu interes ca acest acord să își atingă potențialul, consolidându-ne economia și poziția în cadrul comerțului mondial, în timp ce finalizăm toate procedurile democratice aferente”.