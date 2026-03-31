Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței

„Le-am vândut prea devreme. Dar le-am și cumpărat foarte devreme, așa că…”, a afirmat Buffett în cadrul interviului.

Apple a devenit investiția de referință pe Bursa de la New York pentru investitor și pentru compania sa, Berkshire Hathaway, care a ajuns să dețină 9,8 milioane de acțiuni. După ani de succes, începând cu 2024, Buffett a început să vândă o parte semnificativă din titlurile companiei tehnologice, și totuși Apple rămâne una dintre principalele companii din portofoliul Berkshire Hathaway, scrie El Economista.

Conglomeratul și-a redus participația la 61,96 miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut, potrivit InsiderScore.

Și Bezos și-a vândut din acțiunile Amazon

Warren Buffett a vândut acțiuni Apple în valoare de aproape 2 miliarde de dolari. Jeff Bezos a vândut acțiuni Amazon în valoare de 4 miliarde de dolari. Este adevărat, ar putea fi pur și simplu o coincidență.

Și totuși, doi dintre cei mai inteligenți magnați ai lumii ar putea, de asemenea, să anunțe apogeul boom-ului tehnologic, iar alți investitori ar trebui să fie atenți. La urma urmei, atât Buffett, cât și Bezos au dreptate în ceea ce privește judecățile despre nume mari mai des decât majoritatea dintre noi și ar fi riscant să ignorăm ultimele lor mișcări.

Au existat motive diferite pentru cele două vânzări mari de acțiuni. Conglomeratul Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett a fost un acționar major al Apple timp de mulți ani. Chiar și după ultimele vânzări, acesta deține încă acțiuni în valoare de peste 170 de miliarde de dolari.

Compania îndeplinește toate criteriile cheie de investiții ale lui Buffett, cum ar fi marje generoase și o poziție pe piață atât de puternică încât este aproape imposibil ca rivalii să o conteste. I-a adus sume enorme de bani de când a început să-și construiască participația în ultimii 20 de ani, la fel cum Apple a făcut pentru oricine a investit în companie.

Este posibil ca Warren Buffett și Jeff Bezos pur și simplu să își pună ordine în portofoliile lor și să își pună ordine în privința impozitelor. Niciunul dintre investitori nu se retrage complet și ambii vor continua să dețină poziții mari la Apple, respectiv Amazon. Chiar și așa, nu a existat nicio presiune reală asupra lor să vândă și, dacă ar fi crezut că acțiunile lor se vor cvintupla sau chiar mai mult în următorul deceniu, probabil că ar fi rămas pe poziție. În realitate, încep în mod clar să suspecteze că epica creștere a giganților tehnologici se apropie de sfârșit, iar investitorii obișnuiți ar face bine să ia act de această evaluare. De obicei, au dreptate.