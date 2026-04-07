Trump anunță o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului și vorbește redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Anunțul se înscrie în efortul de mediere al Pakistanului. Reuters a relatat că Islamabadul i-a cerut oficial lui Trump să prelungească cu două săptămâni ultimatumul dat Iranului și a solicitat, în paralel, Teheranului să permită redeschiderea temporară a Strâmtorii Hormuz ca gest de bunăvoință. Casa Albă a transmis că Trump fusese informat despre propunerea pakistaneză, iar un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul o analizează pozitiv.

Trump a afirmat că suspendarea operațiunilor americane ar urma să reprezinte „o încetare a focului de ambele părți” și a susținut că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de un acord mai amplu. El a declarat că SUA au „atins și depășit toate obiectivele militare” și că au primit din partea Iranului o propunere în 10 puncte, pe care administrația americană o consideră o bază de negociere „viabilă”.

În mesajul său, Trump a mai spus că „aproape toate punctele de divergență din trecut” dintre Statele Unite și Iran au fost deja convenite și că această pauză de două săptămâni ar permite finalizarea unui acord privind „pacea pe termen lung cu Iranul” și „pacea în Orientul Mijlociu”.

Schimbare de ton a lui Trump

Postarea marchează o schimbare de ton după ore de tensiune maximă. Cu puțin timp înainte, Trump avertizase că Iranul trebuie să redeschidă strâmtoarea până la un termen-limită de marți seară, în caz contrar urmând lovituri americane asupra infrastructurii iraniene. Amenințările au stârnit reacții dure pe plan internațional, inclusiv critici din partea ONU, a Papei Leon și a experților în dreptul conflictelor armate, care au avertizat că atacurile deliberate asupra infrastructurii civile pot ridica probleme grave de legalitate internațională

Strâmtoarea Ormuz

Miza principală rămâne Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai sensibile puncte de tranzit energetic din lume. Prin această rută trece aproape o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, iar datele EIA și IEA arată că blocajele din zonă au un impact major asupra piețelor energetice globale.

Războiul a intrat în a șasea săptămână și a provocat peste 5.000 de morți în aproape, în timp ce prețurile la energie au crescut puternic pe fondul riscului de întrerupere a fluxurilor petroliere.