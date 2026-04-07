Surse CNN: Israelul nemulțumit de armistițiul SUA-Iran

Israelul va respecta armistițiul temporar convenit de Statele Unite cu Iranul, însă o face fără entuziasm, pe fondul unor temeri că pauza diplomatică ar putea opri campania militară înainte ca toate obiectivele israeliene să fie atinse.

Oficialii israelieni sunt îngrijorați de acordul temporar de încetare a focului pe care SUA l-au încheiat cu Iranul, a declarat o sursă israeliană familiarizată cu situația.

Surse israeliene au declarant pentru CNN că Israelul va respecta încetarea focului, însă face acest lucru cu reticență.

„Israelul mai are încă ținte pe lista sa și obiective pe care ar dori să le atingă prin acțiuni militare în Iran”, au spus sursele israeliene pentru CNN.

Israelul a acceptat să se alinieze deciziei Washingtonului, dar în culise persistă nemulțumirea față de oprirea temporară a loviturilor.

Semnalul politic fusese dat încă din a doua jumătate a lunii martie. Într-o conferință de presă premierul Benjamin Netanyahu a evitat să spună explicit dacă Israelul ar opri atacurile în eventualitatea unui acord negociat de Trump, dar a subliniat că liderul de la Casa Albă „își ia propriile decizii” și că el le respectă.