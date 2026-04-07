Cine sunt Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, oamenii ce au intermediat armistițiul SUA-Iran

Până de curând, pentru publicul larg din afara Asiei, numele lui Shehbaz Sharif și al lui Asim Munir spuneau puțin. Astăzi, cei doi lideri pakistanezi au ajuns brusc în centrul uneia dintre cele mai periculoase crize internaționale.

Faptul că Pakistanul a apărut în acest rol nu este întâmplător. În ultimele luni, Islamabadul a trecut de la statutul de partener incomod și relativ izolat la cel de intermediar acceptat atât la Washington, cât și în capitale-cheie din regiune. În spatele acestei repoziționări s-au aflat tocmai cei doi oameni invocați acum de Trump: Shehbaz Sharif, politicianul care oferă fața civilă a diplomației pakistaneze, și Asim Munir, militarul considerat cel mai influent om din Pakistan și arhitectul apropierii recente de administrația americană.

Cine sunt cei doi

Shehbaz Sharif este în prezent prim-ministrul Pakistanului și liderul partidului Pakistan Muslim League-Nawaz. El a revenit în funcție în martie 2024, pentru al doilea mandat de premier, după ce mai condusese guvernul și în 2022-2023. Presa internațională îl descrie drept un politician cu stil administrativ energic, format în politica provinciei Punjab, unde și-a construit reputația de lider executiv orientat spre implementare.

În plan politic, Shehbaz Sharif este fratele mai mic al fostului premier Nawaz Sharif, una dintre figurile dominante ale politicii pakistaneze din ultimele decenii. Shehbaz a fost adesea perceput drept varianta mai pragmatică și mai conciliantă a familiei Sharif, inclusiv în raport cu armata, actor care rămâne esențial în arhitectura puterii din Pakistan.

Asim Munir este omul-cheie din spatele influenței strategice a Pakistanului. Din noiembrie 2022 conduce armata pakistaneză, Instituție care joacă un rol „extrem de influent” în guvernarea Pakistanului, iar în mai 2025 a fost ridicat la rangul de mareșal, o distincție extrem de rară, fiind doar al doilea militar pakistanez care a primit acest titlu de la independență încoace.

Rol important în medierea SUA-Iran

Importanța lui Munir în dosarul iranian vine din faptul că el a devenit principalul canal de încredere între Islamabad și Washington. Pakistanul și-a recâștigat influența diplomatică în bună măsură prin activitatea lui Munir, care a avut contacte la nivel înalt cu administrația Trump și a fost implicat direct în eforturile de a repoziționa Pakistanul ca mediator regional. În același timp, Shehbaz Sharif și ministrul de Externe Ishaq Dar au susținut ofensiva diplomatică la nivel politic.

În criza SUA-Iran, rolurile lor au fost complementare: Shehbaz Sharif a cerut public o pauză de două săptămâni și redeschiderea temporară a Strâmtorii Hormuz, iar Reuters a relatat că Munir s-a aflat în contact strâns cu interlocutori americani și iranieni în jurul unui plan pakistanez de încetare a ostilităților. Același plan prevedea un armistițiu imediat și negocieri ulterioare pentru un acord mai larg

Trump a anunțat o încetarea a ostilităților pentru două săptămâni

Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir. În mesaj, Trump afirmă că pauza ar urma să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor pe baza unei propuneri iraniene în 10 puncte.