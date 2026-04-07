Bloomberg: Trump ia în calcul controlul petrolului iranian ca instrument de presiune asupra Chinei

Trump a revenit luni de mai multe ori asupra acestui scenariu, prezentându-l ca pe un câștig pentru SUA, deși a admis că o implicare și mai mare în Orientul Mijlociu ar aduce riscuri politice importante.

„Dacă aș avea de ales, ce mi-ar plăcea să fac? Aș lua petrolul, pentru că e la îndemână. Nu au ce să facă în privința asta”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

„Din păcate, poporul american ar vrea să ne vadă întorcându-ne acasă. Dacă ar fi după mine, aș lua petrolul, l-aș păstra. Aș câștiga o grămadă de bani”, a adăguat președintele SUA.

Trump și-a exprimat în trecut ideea că cine controlează fluxurile de petrol are mai multă putere pe scena internațională. În acest context, interesul pentru petrolul iranian este legat și de convingerea sa că aducerea exporturilor energetice ale Teheranului sub influența SUA i-ar întări poziția în raport cu liderul chinez Xi Jinping, spun sursele Bloomberg.

Oficiali din administrația americană consideră că influența Beijingului s-a redus după operațiunile SUA din Venezuela și Orientul Mijlociu. China este unul dintre cei mai mari importatori de țiței, iar blocajele din Strâmtoarea Ormuz, provocate de războiul cu Iranul, au redus livrările și au împins în sus prețurile petrolului și gazelor.

Un oficial de la Casa Albă a precizat că Trump consideră atractivă ideea preluării petrolului iranian, dar a subliniat că nu există în acest moment un plan oficial și că scenariul nu face parte din agenda actuală.

Ministerul chinez de Externe a subliniat că suveranitatea Iranului asupra resurselor sale naturale trebuie respectată.