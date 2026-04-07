Una dintre cele mai sărace țări din lume încearcă să intre pe piața petrolului: va face primul foraj offshore din istorie

O țară săracă din Africa încearcă să intre pe piața petrolului. Este vorba despre Somalia care va face primul foraj offshore din istorie. Operațiunea istorică va începe săptămâna aceasta și se va face în colaborare cu Turcia.
Una dintre cele mai sărace țări din lume încearcă să intre pe piața petrolului: va face primul foraj offshore din istorie
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
07 apr. 2026, 14:20, Economic

Somalia trece de la explorare la execuție în domeniul forajului petrolier, potrivit Clash Report. Nava de foraj Çağrı Bey a Turciei va ajunge în Somalia vineri. Țara săracă din Africa încearcă astfel să intre pe piața petrolului și să se redreseze economic.

Ministrul petrolului din Somalia, Dahir Shire, a descris acest pas ca o „etapă istorică” în „călătoria energetică offshore” a Somaliei. „Un nou capitol începe”, a adăugat el.

Nava turcilor va efectua foraje în apele teritoriale ale Somaliei din Marea Arabiei. Totul în baza unui parteneriat între cele două țări care stabilește partajarea producției.

Cercetătorii estimează că Somalia deține miliarde de barili în rezerve offshore. Explorarea resurselor a fost blocată zeci de ani din cauza conflictelor și instabilității din Somalia.

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Mihaela Bilic dezvăluie câte fructe și legume trebuie consumate zilnic, în Postul Paștelui. Care este cantitatea recomandată de nutriționiști
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Guvernul pregătește un scenariu de criză dacă nu vom mai putea cumpăra petrol. Nicușor Dan: „România este într-o poziție mai bună decât alte țări europene”
Libertatea
Persoanele născute înainte de 1966, avertizate să fie atente la un simptom „serios” al unei boli grave
CSID
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Promotor