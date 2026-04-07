Una dintre cele mai sărace țări din lume încearcă să intre pe piața petrolului: va face primul foraj offshore din istorie

Somalia trece de la explorare la execuție în domeniul forajului petrolier, potrivit Clash Report. Nava de foraj Çağrı Bey a Turciei va ajunge în Somalia vineri. Țara săracă din Africa încearcă astfel să intre pe piața petrolului și să se redreseze economic.

Ministrul petrolului din Somalia, Dahir Shire, a descris acest pas ca o „etapă istorică” în „călătoria energetică offshore” a Somaliei. „Un nou capitol începe”, a adăugat el.

Nava turcilor va efectua foraje în apele teritoriale ale Somaliei din Marea Arabiei. Totul în baza unui parteneriat între cele două țări care stabilește partajarea producției.

Cercetătorii estimează că Somalia deține miliarde de barili în rezerve offshore. Explorarea resurselor a fost blocată zeci de ani din cauza conflictelor și instabilității din Somalia.