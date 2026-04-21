Dezastru pentru Chelsea. Brighton îi învinge pe „Albaștri” cu 3-0

Brighton a învins-o marți pe Chelsea, scor 3-0, reușind astfel și să depășească formația londoneză în clasamentul campionatului englez. În urma partidei, „Albaștrii” au înregistrat a cincea înfrângere consecutivă din campionat.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 01:15, Sport

Gazdele au început meciul în forță, reușind să marcheze în al treilea minut de joc prin Ferdi Kadıoğlu. În repriza secundă, Brighton și-a dublat avantajul în minutul 56 prin Jack Hinshelwood și a închis tabela în minutul 90+1 prin reușita semnată de Danny Welbeck. 

Brighton ocupă acum poziția a șasea, cu 50 de puncte. Pentru echipa de pe Stamford Bridge, eșecul de marți a însemnat coborârea pe poziția a șaptea a campionatului, dar și a cincea înfrângere consecutivă și fără gol marcat.  

Echipele de start:

Brighton 

Antrenor: Fabian Hürzeler 

4-2-3-1: B. Verbruggen – M. Wieffer, J. van Hecke, O. Boscagli, F. Kadıoğlu – C. Quomah Baleba, P. Groß – Y. Minteh, J. Hinshelwood, K. Mitoma – G. Rutter. 

Chelsea

Antrenor: Liam Rosenior 

4-4-1-1: R. Sánchez – J. Hato, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto – M. Cucurella, M. Caicedo, R. Lavia, P. Neto – E. Fernandez – L. Delap. 

