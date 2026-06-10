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Grupele Mondialului de handbal masculin 2027, stabilite la Munchen. România, absentă pentru a opta ediție la rând

Cele 32 de echipe participante la a 30-a ediție a Campionatului Mondial de handbal masculin și-au aflat miercuri seară adversarele din faza grupelor, în urma tragerii la sorți desfășurate la Munchen, în Germania, țara care va găzdui turneul din 2027. România va absenta pentru a opta oară la rând.
Grupele Mondialului de handbal masculin 2027, stabilite la Munchen. România, absentă pentru a opta ediție la rând
sursă foto: IHF
Petre Apostol
10 iun. 2026, 23:20, Sport
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Turneul final va avea loc în Germania, în perioada 13-31 ianuarie 2027, și va fi găzduit de șase orașe: Köln, Munchen, Kiel, Hanovra, Magdeburg și Stuttgart. România, care are patru titluri mondiale în palmares, nu a mai fost prezentă din 2011. În preliminarii, reprezentativa tricoloră a fost eliminată în barajul de calificare, după o dublă cu Turcia.

Campioana mondială en-titre, Danemarca, va evolua în Grupa G, alături de Slovenia, Statele Unite ale Americii și Angola, fiind considerată favorită certă la calificarea în faza principală. Danezii își vor începe apărarea titlului la Kiel.

Țara gazdă, Germania, va deschide competiția împotriva Tunisiei și va juca în Grupa A, unde le va mai întâlni pe Serbia și Uruguay.

Vicecampioana mondială Croația a fost repartizată în Grupa C, împreună cu Spania, Chile și debutanta Turcia.

Una dintre cele mai atractive confruntări din faza preliminară se anunță în Grupa E, unde rivalele nordice Suedia și Norvegia se vor întâlni într-un nou derby scandinav. Din grupă mai fac parte Grecia, revenită la un Campionat Mondial după o absență de 22 de ani, și Qatar.

Campioana Africii, Egipt, pornește cu prima șansă în Grupa B, din care mai fac parte Italia, Capul Verde și Arabia Saudită.

În Grupa D va avea loc un nou duel sud-american între Argentina și Brazilia, reeditarea finalei Campionatului Americii de Sud și Centrale din 2026. Grupa este completată de Franța, una dintre favoritele la titlu, și Kuweit.

Meciurile din faza grupelor și din grupele principale se vor disputa la Munchen, Stuttgart, Kiel, Hanovra și Magdeburg. Fazele eliminatorii vor avea loc la Köln. Sferturile de finală sunt programate pe 26 și 27 ianuarie 2027, semifinalele pe 29 ianuarie, iar finala și meciurile pentru medalii pe 31 ianuarie.

Grupele Campionatului Mondial de handbal masculin 2027:

Grupa A: Germania, Serbia, Tunisia, Uruguay
Grupa B: Egipt, Italia, Capul Verde, Arabia Saudită
Grupa C: Croația, Spania, Chile, Turcia
Grupa D: Argentina, Franța, Brazilia, Kuweit
Grupa E: Suedia, Norvegia, Grecia, Qatar
Grupa F: Portugalia, Insulele Feroe, Polonia, Algeria
Grupa G: Danemarca, Slovenia, Statele Unite, Angola
Grupa H: Islanda, Macedonia de Nord, Bahrain, Japonia

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