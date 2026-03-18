Războiul din Iran se extinde în spațiul digital: cum au devenit atacurile cibernetice arme strategice

De la începutul conflictului, mai multe grupări apropiate de Iran au revendicat atacuri împotriva unor ținte din SUA și Israel. Un exemplu este atacul asupra companiei americane Stryker. Acolo hackerii au perturbat rețeaua globală și au afișat mesaje ale grupării pro-iraniene Handala pe sistemele interne. Aceeași grupare susține că ar fi șters date de pe sute de mii de dispozitive din zeci de țări, deși amploarea reală a atacului nu este confirmată oficial, mai scrie Euronews.

Grupări susținute de stat vizează infrastructura critică

Potrivit experților în securitate cibernetică, mai multe grupuri asociate cu Iranul – precum APT33, APT55 sau CyberAv3ngers – atacă sisteme industriale esențiale. Țintele lor includ rețele electrice, instalații de tratare a apei sau companii din sectorul energetic. În unele cazuri, hackerii folosesc parole implicite sau vulnerabilități simple pentru a obține acces și a instala programe malware.

Alte grupări, precum APT55 sau MuddyWater, se concentrează pe spionaj cibernetic. Acestea colectează parole și informații sensibile din sectoare precum apărare, telecomunicații sau energie, pe care le transmit ulterior serviciilor de informații iraniene.

SUA și Israel răspund în spațiul digital

De cealaltă parte, Statele Unite și Israelul folosesc la rândul lor arme cibernetice. Oficialii americani susțin că au reușit să perturbe rețelele de comunicații și sistemele de coordonare ale Iranului, reducând capacitatea acestuia de reacție. În plus, tehnologia AI este utilizată tot mai mult în operațiunile cibernetice.

Pe lângă actorii statali, conflictul implică și o rețea largă de hacktiviști (grupări de hackeri activiști, n.r.) Peste 60 de grupuri pro-iraniene s-au organizat într-o coaliție numită „Cyber Islamic Resistance”, coordonând atacuri prin canale online. În primele două săptămâni de conflict, aceste grupuri au revendicat peste 600 de atacuri cibernetice.

Spre deosebire de grupările controlate de stat, hacktiviștii acționează independent, ceea ce îi face mai imprevizibili. Experții avertizează că aceștia pot provoca daune semnificative, inclusiv asupra infrastructurii civile, fără constrângeri politice sau strategice.

Pe măsură ce războiul continuă, tot mai multe grupări internaționale se implică. Hackeri din Rusia, Irak sau alte regiuni au lansat atacuri asupra unor instituții guvernamentale, aeroporturi și companii din Orientul Mijlociu și nu numai. Conflictul din Iran demonstrează că războiul modern nu se mai poartă doar pe câmpul de luptă. Atacurile cibernetice devin o armă esențială, capabilă să afecteze economii, infrastructuri și milioane de oameni, fără a trage un singur foc de armă.