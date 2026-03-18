Prima pagină » Știri externe » Rusia condamnă atacul american-israelian din apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran

Rusia condamnă atacul american-israelian din apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran

Ministerul de Externe al Rusiei a condamnat atacul petrecut, marți, în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran. Rusia a cerut SUA și Israelului să înceteze atacurile asupra centralelor nucleare din Iran.
Rusia condamnă atacul american-israelian din apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
18 mart. 2026, 17:26, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zakharova, a declarat că atacul s-a produs la doar câțiva metri distanță de un reactor în funcțiune.

„Condamnăm cu fermitate atacul cu rachete iresponsabil și absolut inacceptabil asupra perimetrului interior al centralei nucleare de la Bushehr, la doar câțiva metri de un reactor în funcțiune”, a declarat Maria Zakharova, citată de Reuters. 

Zakharova a mai precizat că aceste atacuri „au creat riscuri radiologice inacceptabile pentru Orientul Mijlociu”, precizând că „au fost însoțite de consecințe imprevizibile”.

Rusia a solicitat Statelor Unite și Israelului să înceteze atacurile asupra centralelor nucleare din Iran.

Declarațiile au fost date într-o conferință presă, la câteva ore după atacul din timpul nopții.

Miercuri în cursul dimineții, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a precizat că a primit un raport de la Teheran potrivit căruia complexul centralei nucleare de la Bushehr a fost lovit de un proiectil în noaptea precedentă, dar nu au existat răniți și centrala nu a suferit daune.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și-a reiterat apelul „la maximă reținere pe durata conflictului, pentru a preveni riscul unui accident nuclear”.

Centrala de la Bushehr a fost construită de Rusia, care sprijină Iranul în exploatarea centralei.

