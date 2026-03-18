Ucraina, deschisă la negocieri cu Israelul privind interceptarea dronelor iraniene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să discute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre expertiza Kievului în interceptarea dronelor iraniene, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică, transmite Euronews.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Victor Dan Stephanovici
18 mart. 2026, 06:40, Știri externe

Volodimir Zelenski a confirmat că este pregătit pentru discuții cu Benjamin Netanyahu, după ce liderul israelian ar fi solicitat negocieri în ultimele zile. „Are ceea ce am nevoie și eu am ceea ce are nevoie”, a spus Zelenski, sugerând posibilitatea unui schimb de expertiză sau sprijin, mai arată Euronews.

Interes pentru tehnologia ucraineană anti-drone

Potrivit presei israeliene, interesul principal al Israelului vizează dronele interceptoare dezvoltate de Ucraina. Acestea sunt considerate eficiente și mult mai ieftine în combaterea dronelor iraniene. Ele s-au dovedit eficiente în conflictul cu Rusia, unde Ucraina a fost nevoită să contracareze atacuri frecvente cu drone Shahed de proveniență iraniană.

Zelenski a subliniat limitele sistemelor tradiționale de apărare antiaeriană, inclusiv ale celor avansate. „Mii de rachete Patriot nu pot opri zeci de mii de drone Shahed”, a declarat liderul ucrainean. El a explicat că o dronă este de zeci de ori mai ieftină decât o rachetă de interceptare.

Zelenski: ucraina își exportă expertiza militară

Președintele ucrainean a precizat că Kievul a trimis deja echipe de experți militari în state din Golf, precum Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. De asemenea, Ucraina ar fi oferit sprijin inclusiv pentru protejarea bazelor americane din Iordania. Fostul președinte american Donald Trump a negat existența unei astfel de solicitări.

Relațiile dintre Kiev și Tel Aviv au fost, până acum, limitate. Zelenski și Netanyahu s-au întâlnit o singură dată de la începutul invaziei ruse din 2022. S-a întâmplat în cadrul  Adunării Generale ONU din 2023. Deși Israelul a oferit sprijin umanitar, nu a impus sancțiuni Rusiei și a menținut relații diplomatice cu Moscova, ceea ce a complicat cooperarea militară cu Ucraina.

