Prima pagină » Știrile zilei » Mark Rutte: „NATO discută despre cea mai bună modalitate de a redeschide Strâmtoarea Ormuz"

Aliații NATO discută despre „cea mai bună modalitate” de a redeschide Strâmtoarea Ormuz în urma cerințelor lui Trump, anunță miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Sorina Matei
18 mart. 2026, 17:25, Știri externe

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că aliații alianței militare, care include și SUA, poartă discuții despre „cea mai bună modalitate” de a deschide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal o mare parte din aprovizionarea mondială cu petrol.

Iranul a obstrucționat strâmtoarea în contextul războiului dintre SUA și Israel cu Republica Islamică.

„Am fost în contact cu mulți aliați. Cu toții suntem de acord, desigur, că această strâmtoare trebuie să se redeschidă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând cum să facă acest lucru, care este cea mai bună modalitate de a face acest lucru”, a declarat Rutte într-o conferință de presă în timpul unei vizite la un exercițiu NATO în nordul Norvegiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat alte puteri globale să trimită nave de război pentru a escorta convoaiele de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Mai devreme astăzi, el a publicat un articol pe Truth Social cu titlul „Aliații SUA trebuie să preia controlul – să intervină și să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz”.

