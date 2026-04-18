Mark Rutte respinge temerile privind o posibilă ieșire a SUA din NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins sâmbătă temerile privind o posibilă retragere a Statelor Unite din alianță.
Sursa foto: Mediafax Foto
Nițu Maria
18 apr. 2026, 11:36, Știri externe

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins sâmbătă speculațiile privind o eventuală retragere a Statelor Unite din alianță, afirmând că nu vede un astfel de scenariu în viitorul apropiat, potrivit unui interviu acordat de el pentru ediția de duminică a ziarului Die Welt, anunță dpa.

De asemenea, Rutte a declarat că angajamentul nuclear al SUA față de Europa rămâne același, și a declarat protecția oferită de Washington drept una esențială pentru securitatea continentului.

„Protecția nucleară americană pentru Europa nu este pusă sub semnul întrebării”, a declarat Rutte, adăugând că aceasta rămâne „garanția supremă a securității în Europa”.

În ultimele săptămâni, declarațiile președintelui american Donald Trump au alimentat îngrijorări legate de viitorul relației SUA-NATO, mai ales în contextul criticilor sale privind implicarea aliaților europeni.

Donald Trump a reproșat unor state membre ale alianței ceea ce a considerat a fi un sprijin insuficient în legătură cu războiul împotriva Iranului.

Pentru ca o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO să devină realitate, ar fi necesară aprobarea Senatului american cu o majoritate de două treimi, ceea ce reprezintă un scenariu foarte puțin probabil să se întâmple.

Mark Rutte a discutat recent cu Trump la Casa Albă și a declarat ulterior că președintele american a fost „evident dezamăgit” de mai multe state membre care fac parte din NATO.

Printre subiectele discutate s-au aflat și utilizarea bazelor militare și misiunile de securitate din zona Strâmtorii Ormuz. Donald Trump a făcut referire, în mod repetat, la Spania, Franța și Regatul Unit.

În același timp, secretarul general al NATO a spus că înțelege nemulțumirile exprimate de liderul american și a îndemnat Europa să își consolideze industria de apărare.

El spune că este un factor esențial pentru menținerea securității și a capacității de descurajare.

Recomandarea video

FOTO | Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, cu o valiză Louis Vuitton de câteva mii de euro
G4Media
Vânătorii de comori dezgroapă artefacte, iar statul le îngroapă la loc: „De recompense nici nu se pune problema”
Gandul
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Cazul dispariției a 552 de obiecte de patrimoniu din aur și argint. Infracțiunea a fost descoperită la pensionarea unui angajat al Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin
Libertatea
Care este cea mai bună legumă pe care trebuie să o consumăm după Paște, pentru a ne regla drenajul biliar și tranzitul intestinal
CSID
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Promotor