Mark Rutte respinge temerile privind o posibilă ieșire a SUA din NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins sâmbătă speculațiile privind o eventuală retragere a Statelor Unite din alianță, afirmând că nu vede un astfel de scenariu în viitorul apropiat, potrivit unui interviu acordat de el pentru ediția de duminică a ziarului Die Welt, anunță dpa.

De asemenea, Rutte a declarat că angajamentul nuclear al SUA față de Europa rămâne același, și a declarat protecția oferită de Washington drept una esențială pentru securitatea continentului.

„Protecția nucleară americană pentru Europa nu este pusă sub semnul întrebării”, a declarat Rutte, adăugând că aceasta rămâne „garanția supremă a securității în Europa”.

În ultimele săptămâni, declarațiile președintelui american Donald Trump au alimentat îngrijorări legate de viitorul relației SUA-NATO, mai ales în contextul criticilor sale privind implicarea aliaților europeni.

Donald Trump a reproșat unor state membre ale alianței ceea ce a considerat a fi un sprijin insuficient în legătură cu războiul împotriva Iranului.

Pentru ca o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO să devină realitate, ar fi necesară aprobarea Senatului american cu o majoritate de două treimi, ceea ce reprezintă un scenariu foarte puțin probabil să se întâmple.

Mark Rutte a discutat recent cu Trump la Casa Albă și a declarat ulterior că președintele american a fost „evident dezamăgit” de mai multe state membre care fac parte din NATO.