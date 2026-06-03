Guvernul SUA contestă o hotărâre judecătorească care îi obligă să ramburseze taxele vamale

Administrația SUA refuză să ramburseze suma de 166 de miliarde de dolari pentru tarifele vamale declarate ilegale de către instanțe, potrivit AFP.

Guvernul Statelor Unite a făcut apel, marți, împotriva unei hotărâri judecătorești care obliga companiile să ramburseze tarifele vamale. Acestea au fost anulate la începutul anului de către Curtea Supremă.

Suma, estimată la 166 de miliarde de dolari

În urma deciziei Curții Supreme, un judecător a ordonat administrației să înceapă procesul de rambursare a suprataxelor colectate în mod necuvenit. Vama și Protecția Frontierelor a estimat această sumă la aproximativ 166 de miliarde de dolari, potrivit sursei.

Judecătorul de la Curtea de Comerț Internațional a acordat Vamei și Protecției Frontierelor o perioadă de grație, pentru a implementa sistemul informatic necesar lansării procesului de rambursare. Acesta afectează peste 330.000 de importatori, mai arată sursa.

Compania a anunțat ulterior că a început să emită rambursări. Însă, apelul guvernului SUA ar putea întârzia procesul. Chiar înainte de decizia Curții Supreme, mai multe companii intentaseră procese solicitând rambursarea plăților în exces efectuate de stat. Ele anticipau o hotărâre favorabilă din partea Înaltei Curți. Acesta a fost primul dintre aceste procese care a obligat Vama și Protecția Frontierelor SUA să implementeze sistemele necesare pentru a începe să emită rambursări.

Impunerea tarifelor vamale a obligat companiile să își relocheze industriile înapoi în țară. De asemenea, s-a crezut că vor înlocui, cel puțin parțial, impozitul pe venit.

Trump „și-a depășit puterile acordate de Constituție”

Cu toate acestea, tarifele impuse de președintele american, pentru toate bunurile care intră în Statele Unite, au fost anulate de Curtea Supremă în februarie. Aceasta a decis că Trump și-a depășit puterile acordate de Constituția SUA.

În urma hotărârii, președintele a anunțat impunerea unor noi tarife vamale de 10%, pentru o perioadă maximă de șase luni. Între timp, el a instruit Reprezentantul pentru Comerț al Casei Albe (USTR) să lanseze o serie de anchete. Acestea i-ar putea permite să reinstaureze tarife vamale mai mari, pe alte motive decât cele respinse de Curtea Supremă. Potrivit secretarului USTR, Jamieson Greer, cel puțin 70 de țări fac în prezent obiectul anchetelor efectuate de biroul său, conform aceleiași surse.