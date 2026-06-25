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UE și SUA, aproape de un acord comercial înainte de ultimatumul impus de Donald Trump

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi, în mod oficial, acordul comercial cu Statele Unite.
UE și SUA, aproape de un acord comercial înainte de ultimatumul impus de Donald Trump
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 iun. 2026, 13:21, Știri externe
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Decizia permite intrarea în vigoare a înțelegerii înainte de termenul-limită din 4 iulie, stabilit de președintele american Donald Trump, relatează Le Monde.

Acordul a fost negociat în iulie 2025 între Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Taxe vamale reduse pentru schimburile comerciale

În baza acordului, majoritatea exporturilor Uniunii Europene către Statele Unite vor fi taxate cu un tarif de 15%. În schimb, produsele industriale americane vor intra pe piața europeană fără taxe vamale.

Aplicarea acordului a fost întârziată timp de mai multe luni. Printre motive s-au numărat declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda și o decizie a Curții Supreme a SUA.

Instanța americană a anulat o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump.

Ultimul pas legislativ în Uniunea Europeană

Aprobarea statelor membre reprezintă ultima etapă legislativă din partea Uniunii Europene.

Parlamentul European își exprimase deja acordul asupra înțelegerii la începutul acestei luni.

Comisia Europeană a transmis că decizia confirmă angajamentul Uniunii pentru o relație comercială stabilă și predictibilă cu Statele Unite.

Executivul european susține că acordul protejează, în același timp, interesele economice ale blocului comunitar.

Acordul include măsuri de protecție pentru UE

Eurodeputații au introdus mai multe garanții în textul acordului. Comisia Europeană va putea suspenda aplicarea înțelegerii dacă Statele Unite nu își respectă obligațiile asumate.

Aceeași măsură va putea fi luată și dacă Washingtonul adoptă decizii care afectează comerțul sau investițiile.

Acordul va expira la sfârșitul anului 2029, dacă nu va fi reînnoit de cele două părți.

Produsele vizate de acord

Cele două acte legislative adoptate de Uniunea Europeană elimină taxele vamale pentru produsele industriale americane.

Totodată, acordul oferă acces preferențial pe piața europeană pentru anumite produse agricole și produse pescărești din Statele Unite.

Noile reguli vor intra oficial în vigoare la o zi după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Președinția Consiliului UE, deținută în prezent de Cipru, a transmis că măsurile urmăresc menținerea unor schimburi comerciale stabile, oferind în același timp Uniunii posibilitatea de a reacționa rapid dacă acordul nu este respectat.

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