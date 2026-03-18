Ministrul Informațiilor iranian ar fi fost ucis noaptea trecută într-un atac asupra Teheranului

Sursa a declarat că există un optimism prudent la nivel israelian în privința succesului loviturii, însă a subliniat că, în acest stadiu, nu există o confirmare oficială privind soarta ministrului iranian.

Evaluările sunt în continuare în desfășurare.

Informația a fost relatată inițial de postul media iranian din exil Iran International, care a precizat că a avut loc o tentativă de lovitură, fără a oferi detalii suplimentare despre rezultat sau eventuale victime.

Ulterior, un oficial israelian a confirmat pentru The Times of Israel că ținta unui atac aerian nocturn desfășurat la Teheran a fost ministrul iranian al Informațiilor. Potrivit aceleiași surse, operațiunea ar fi fost efectuată de Israel, însă rezultatele finale ale atacului nu au fost încă stabilite.

Ministrul iranian al informațiilor, Ismail Khatib, este considerat cea mai apropiată persoană de Mojtaba Khamenei.

Până la momentul redactării știrii, autoritățile din Iran nu au emis un comunicat oficial cu privire la incident și nici Israelul nu a oferit detalii suplimentare.