Prima pagină » Știri externe » Iranul transmite că doctrina sa nucleară este puțin probabil să se schimbe, iar Strâmtoarea Ormuz are nevoie de un nou protocol

Iranul transmite că doctrina sa nucleară este puțin probabil să se schimbe, iar Strâmtoarea Ormuz are nevoie de un nou protocol

Poziția Iranului împotriva dezvoltării armelor nucleare nu se va schimba semnificativ, a declarat ministrul de externe Abbas Araqchi pentru Al Jazeera, în remarci preluate de presa iraniană miercuri, avertizând că noul lider suprem nu și-a exprimat încă public punctul de vedere pe această temă.
Iranul transmite că doctrina sa nucleară este puțin probabil să se schimbe, iar Strâmtoarea Ormuz are nevoie de un nou protocol
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
18 mart. 2026

Fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, s-a opus dezvoltării armelor de distrugere în masă printr-o fatwa, sau edict religios, emisă la începutul anilor 2000, scrie Reuters.

Țările occidentale, inclusiv Statele Unite și Israel, au acuzat de ani de zile Teheranul că urmărește obținerea de arme nucleare, în timp ce autoritățile iraniene au susținut că programul lor nuclear este destinat exclusiv scopurilor civile.

Araqchi a spus că fatwa-urile depind de juristul islamic care le emite și a adăugat că nu se află încă în poziția de a evalua vederile jurisprudențiale sau politice ale lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului.

Un nou protocol pentru Strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de externe a declarat că, după încheierea războiului, țările care se învecinează cu Golful ar trebui să elaboreze un nou protocol pentru Strâmtoarea Ormuz, pentru a asigura că trecerea sigură prin această cale navigabilă îngustă se face în anumite condiții aliniate intereselor Iranului și ale regiunii.

Iranul a închis această poartă energetică vitală, prin care trece o cincime din petrolul și gazul lichefiat la nivel global, declarând că „nu va permite nici măcar ca un litru de petrol” să ajungă în Statele Unite, Israel și partenerii acestora.

Marți, președintele parlamentului iranian a transmis pe platforma X că situația Strâmtorii Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război.

Statele Unite au încercat să construiască o coaliție navală pentru a escorta navele care tranzitează strâmtoarea, însă majoritatea aliaților din cadrul NATO au declarat că nu doresc să se implice în operațiuni militare împotriva Iranului.

Statul membru NATO, Franța, a afirmat că ar lua în considerare o coaliție internațională comună pentru securizarea trecerii prin strâmtoare doar după un armistițiu și negocieri prealabile cu Teheranul.

Araqchi a spus că un sfârșit al războiului este conceput doar dacă conflictul se încheie permanent în întreaga regiune și Iranul primește compensații pentru pagubele suferite.

Lovituri în apropierea zonelor urbane, puse pe seama relocării forțelor SUA

Întrebat despre loviturile iraniene din Golf, care au vizat nu doar baze militare americane, ci au afectat și zone rezidențiale sau comerciale, ministrul iranian de externe a spus că acest lucru s-a datorat relocării forțelor americane în zone urbane.

„Oriunde au existat forțe americane concentrate, oriunde au fost facilități aparținând acestora, au fost vizate. Este posibil ca unele dintre aceste locații să fi fost în apropierea zonelor urbane”, a declarat principalul diplomat iranian.

Araqchi a recunoscut că țările din regiune sunt „supărate, iar populația lor a fost rănită sau deranjată” de loviturile iraniene, dar a adăugat că vina revine în întregime Statelor Unite pentru declanșarea războiului la 28 februarie.

