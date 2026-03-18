Netanyahu dezminte zvonurile despre moartea sa: clip real, etichetat greșit ca „deepfake”

Zvonurile despre moartea lui Netanyahu s-au răspândit rapid online pe fondul conflictului dintre Israel, SUA și Iran. Potrivit relatărilor, presa de stat iraniană și conturi pro-regim au promovat astfel de informații false, alături de alte mesaje de propagandă. În paralel, teorii conspiraționiste și utilizatori de pe rețelele sociale au amplificat aceste afirmații fără dovezi, mai arată Euronews.

Clipul postat de Netanyahu, dovadă de viață

Pentru a combate zvonurile, Netanyahu a publicat un videoclip filmat într-o cafenea, în care ironizează afirmațiile apărute online. „Spun că sunt mort? Sunt mort după o cafea”, a glumit acesta, într-un mesaj menit să demonstreze că este în viață. În imagini, liderul israelian își arată mâna pentru a contrazice speculațiile conform cărora într-un discurs anterior ar fi avut „șase degete” – o interpretare apărută din cauza calității slabe a imaginilor.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Situația a fost complicată de faptul că unele instrumente AI, inclusiv chatbot-ul Grok, au etichetat videoclipul drept posibil „deepfake”. Aceste evaluări contradictorii au alimentat și mai mult confuzia în mediul online. Experții în verificare digitală avertizează însă că astfel de instrumente nu sunt întotdeauna de încredere și pot interpreta greșit detalii vizuale.

Detalii reale interpretate greșit

Mai multe „dovezi” invocate de utilizatori au fost ulterior demontate: presupusul „al șaselea deget” era o distorsiune de imagine iar data de pe bonul din videoclip indica, de fapt, anul 2026. De asemenea, agenții de securitate purtau mască pentru protecția identității, nu din motive sanitare. Totodată, cafeneaua în care a fost filmat videoclipul a confirmat vizita lui Netanyahu, publicând imagini și mesaje pe rețelele sociale.

Netanyahu nu este singurul lider vizat de astfel de zvonuri. Pe rețelele sociale au circulat și informații false despre moartea altor oficiali israelieni, inclusiv din serviciile de informații. Experții avertizează că, în contextul conflictelor moderne, dezinformarea devine o armă tot mai utilizată, iar utilizatorii trebuie să verifice cu atenție sursele înainte de a distribui astfel de informații.