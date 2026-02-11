Prima pagină » Știrile zilei » Iisus Hristos din Rusia a fost forțat de judecători să revină la numele lui real

Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis că bărbatul care se prezintă cu numele Iisus Hristos este obligat să revină la numele său real.
Tribunalul din Novo-Savinovsky a decis: bărbatul care și-a schimbat numele în Iisus Hristos trebuie să revină la numele de Evgheni Cekulaev.

Acțiunea în instanță a fost inițiată de procuratură. Plângerea a fost intentată de procurorul din Kazan, Ildar Ismagilov, a confirmat instanța pentru RBC.

Ministerul Justiției al Federației Ruse a declarat că schimbarea numelui din motive religioase nu este permisă. Numele Iisus Petrovici Hristos ar putea induce oamenii în eroare și ar putea jigni credincioșii.

Tribunalul a adăugat că dreptul de a schimba numele nu este absolut, dacă afectează interesele societății. Iar folosirea numelui lui Iisus Hristos insultă credincioșii.

Potrivit ziarului „Business Online”, bărbatul fusese condamnat de mai multe ori pentru jaf și agresiune, iar în 2014 a fost trecut în registrul preventiv al unui specialist cu privire la dependența de droguri.

În decembrie 2025, același bărbat a primit o condamnare cu suspendare de doi ani pentru înregistrarea fictivă a 45 de migranți în apartamentul său. Atunci a fost amendat cu 13.000 de ruble. El a spus că ajută migranții pentru că nu avea bani și primește doar o pensie de invaliditate și ducea lipsă de bani. A primit aproximativ 2.000 de ruble pentru fiecare „serviciu”.

Publicația relatează că bărbatul a fost diagnosticat cu tulburare de personalitate în 2015. Aceasta a fost rezultatul unei leziuni cerebrale traumatice severe suferite în 2010.

Numele anterior al bărbatului originar din Kazan era Evgeny Petrovici Cekulaev. Acum va trebui să se prezinte cu numele său real.

