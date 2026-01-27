Irineu Darău, optimist cu privire la evaluarea finală a României pentru aderarea la OCDE. Avantajele aderării la OCDE

Ministrul Economiei, a precizat, marți seară, că aderarea României la OCDE este un nou proiect de țară foarte important.

„Acolo sunt câteva zeci dintre cele mai puternice economii din această lume. Este, dacă vreți, un club de economii care, pe de o parte, satisfac niște criterii din multe puncte de vedere: competitivitate, schimburi, taxare și așa mai departe. Pe de altă parte, într-un fel, se favorizează reciproc pentru că este un mare acord între cele mai mari economii”, a declarat Irineu Darău.

Acesta a precizat că aderarea României la OCDE „nu poate să fie decât de bine”, pentru că țara va avea posibilități mai mari de export, dar și investiții străine.

Ministrul Economiei a precizat că aderarea la OCDE este „o insignă importantă”, precizând că investitorii străini se uită și la agențiile de rating, dar și la cluburile din care țara face parte.

„Este, dacă vreți, un fel de insignă importantă care va arăta că facem parte din cele mai mari economii ale lumii și este un termen mult mai folosit decât altele acum și o condiție de aderare, competitivitatea. Și să știți că, inclusiv, obiective pe digitalizare, obiective pe educație, obiective pe debirocratizare, sunt acolo drept condiții ca România să adere”, a declarat Darău.

Ministrul Economiei este optimist cu privire la evaluare în vederea finală a aderării, care se va desfășura în luna martie a acestui an.

„Tind să fiu optimist, deci tind să cred că dacă va arăta bine raportul, probabil din luna martie, vom fi îndeplinit toate condițiile tehnice. De asta am încercat să ne asigurăm acolo. Ne-am luat și niște teme de casă, că așa e întotdeauna”, a declarat Darău, la A7.