Alertă de gaz în Lugoj: intervenție a pompierilor și autorităților. Care sunt străzile afectate

Autoritățile au fost anunțate despre scăpări de gaz pe strada Filaret Barbu din Lugoj. Pompierii, poliția, jandarmeria și echipa distribuitorului de gaze au intervenit la fața locului.
Nițu Maria
16 dec. 2025, 18:07, Social

UPDATE

Echipajele de intervenție au evacuat peste 70 de persoane (adulți si minori) din incinta operatorilor economici și a locuințelor de pe străzile Filaret Barbu (complet), Someșului (parțial) și Ion Vidu (parțial). Nu sunt persoane care să solicite îngrijiri medicale.

UPDATE

Din clădirea Palatului Lugoj, de pe strada Filaret Barbu, s-au evacuat singuri 15 adulți și 20 de copii. Pompierii din Lugoj continuă evacuarea oamenilor din clădirile vecine, pe o rază de 100 de metri.

Știrea inițială

Marți, 16.12.2025, în jurul orei 16:30, autoritățile au fost anunțate prin SNUAU 112 despre scăpări de gaz pe strada Filaret Barbu din Municipiul Lugoj.

Detașamentul de Pompieri Lugoj a fost alertat, iar la locul incidentului au ajuns o autospecială de primă intervenție și comandă și trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara. În sprijin, a fost trimisă o autospecială de stingere din cadrul Stației Buziaș.

La sosirea pompierilor, s-au constatat scăpări de gaz dintr-un punct de distribuție a gazelor naturale.

La fața locului intervin echipaje de Poliție și Jandarmerie. Echipa de intervenție a distribuitorului local de gaze naturale a ajuns și ea la locul incidentului.

