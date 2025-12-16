Alertă de gaz în Lugoj: intervenție a pompierilor și autorităților. Care sunt străzile afectate

Echipajele de intervenție au evacuat peste 70 de persoane (adulți si minori) din incinta operatorilor economici și a locuințelor de pe străzile Filaret Barbu (complet), Someșului (parțial) și Ion Vidu (parțial). Nu sunt persoane care să solicite îngrijiri medicale.
Din clădirea Palatului Lugoj, de pe strada Filaret Barbu, s-au evacuat singuri 15 adulți și 20 de copii. Pompierii din Lugoj continuă evacuarea oamenilor din clădirile vecine, pe o rază de 100 de metri.
Marți, 16.12.2025, în jurul orei 16:30, autoritățile au fost anunțate prin SNUAU 112 despre scăpări de gaz pe strada Filaret Barbu din Municipiul Lugoj.
Detașamentul de Pompieri Lugoj a fost alertat, iar la locul incidentului au ajuns o autospecială de primă intervenție și comandă și trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara. În sprijin, a fost trimisă o autospecială de stingere din cadrul Stației Buziaș.
La sosirea pompierilor, s-au constatat scăpări de gaz dintr-un punct de distribuție a gazelor naturale.
La fața locului intervin echipaje de Poliție și Jandarmerie. Echipa de intervenție a distribuitorului local de gaze naturale a ajuns și ea la locul incidentului.