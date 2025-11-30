Prima pagină » Social » Intervenție promptă a pompierilor. Flacără la un branșament de gaz în Piatra-Neamț

Intervenție promptă a pompierilor. Flacără la un branșament de gaz în Piatra-Neamț

Duminică dimineață, în Piatra-Neamț, a izbucnit o flacără la un branșament de gaz. Autoritățile au intervenit rapid pentru a opri alimentarea
Intervenție promptă a pompierilor. Flacără la un branșament de gaz în Piatra-Neamț
Sursa foto: ISU Neamț
Nițu Maria
30 nov. 2025, 11:39, Social

În această dimineață, în jurul orei 08:00, prin apel la 112, autoritățile au fost informate că arde gazul la o țeavă de la un branșament situat pe o clădire de pe strada Piața Mihail Kogălniceanu din Piatra-Neamț.

La fața locului s-au deplasat echipe de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Delgaz Grid și IPJ.

Pompierii au constatat că flacăra provenea de la electovalva unui contor de gaz. S-a acționat pentru oprirea alimentării cu gaz. În interiorul clădirii s-au efectuat verificări pentru a depista eventuale scăpări de gaz, constatându-se că valorile se încadrau în limite normale.

Totodată, electrovalva a fost deconectată de la sursa de energie electrică, iar alimentarea cu gaz a clădirii a fost oprită și contorul sigilat până la remedierea defecțiunilor.

În clădire nu se aflau persoane în momentul incidentului.