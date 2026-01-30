Bayern München anunță despărțirea de mijlocașul Leon Goretzka din vară

Bayern München a luat decizia, după discuții „bune și deschise” avute cu fotbalistul, să nu prelungească contractul jucătorului, care expiră în vara acestui an, după cum se arată în comunicatul clubului.

Internaționalul german, în vârstă de 30 de ani, se află la München din 2018 și va mai evolua pentru bavarezi până la finalul sezonului.

„Leon se simte foarte bine la acest club și în această echipă. În ciuda mai multor oferte de calitate, a decis să rămână aici până la finalul sezonului. După discuții deschise și constructive, am ajuns împreună la concluzia că va căuta o nouă provocare în vară. Vor fi opt ani la Bayern – opt ani extrem de reușiți, cu un jucător și un om puternic. Leon va da totul până în vară pentru a câștiga cât mai multe titluri cu echipa”, a declarat directorul sportiv al clubului, Christoph Freund.

În această săptămână, Goretzka a refuzat o ofertă de transfer primită de la clubul spaniol Atletico de Madrid.

În perioada petrecută la Bayern München, Goretzka a cucerit:

6 titluri de campion al Germaniei (Bundesliga)

2 Cupe ale Germaniei (DFB-Pokal)

3 Supercupe ale Germaniei

Liga Campionilor (2020)

Supercupa Europei (2020)

Campionatul Mondial al Cluburilor (2020)