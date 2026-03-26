Hochei mondial la Târgu Secuiesc: România U18 joacă acasă, cu speranța unei medalii

Turneul va reuni șase echipe naționale de juniori și se va desfășura la Patinoarul „Deme László”, între 12 și 18 aprilie. Alături de România, în competiție vor participa selecționatele Japoniei, Chinei, Marii Britanii, Croației și Spaniei. În total, sunt programate 15 meciuri, a transmis joi Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG), organizatorul competiției.

România, avantajul terenului propriu

Naționala de juniori a României, pregătită de antrenorul Goga Attila, va evolua în fața propriilor suporteri, un avantaj important într-o competiție echilibrată.

Președintele FRHG, Nagy Attila Ferenc, spune că echipa are șanse să lupte pentru un rezultat bun, chiar dacă nivelul adversarilor este ridicat: „Sunt și adversari care vin de la un alt nivel de hochei, spre exemplu Marea Britanie, o națiune din topul mondial. Dar nu este imposibil, căci în ultimii ani am demonstrat că putem învinge și națiuni mai dezvoltate în această disciplină”.

Oficialul a subliniat și importanța sprijinului din tribune: „Așteptăm oamenii la patinoar, să susțină echipa noastră, băieții au nevoie de suport, în speranța obținerii unei medalii”.

Primul campionat mondial găzduit de patinoar

Arena care găzduiește competiția, patinoarul „Deme László”, este inaugurată în 2017 și are o capacitate de aproximativ 550 de locuri, fiind pentru prima dată când această bază sportivă găzduiește o grupă de campionat mondial.

Zona are o tradiție îndelungată în hochei, iar evenimentul este văzut ca o oportunitate importantă pentru copii și juniori. „Avem aproximativ 400 de copii practicanți, iar pentru ei trebuie să aducem exemple, să le arătăm că pot ajunge la campionate mondiale, la olimpiade", a declarat Miklós Ervin, oficial al Federației Române de Hochei pe Gheață.

El a dezvăluit că organizatorii pregătesc și activități pentru public: „Vom avea și partea de servicii, catering, muzică, voie bună, așa că așteptăm cât mai multă lume să se bucure de ele”.

Orașul mizează pe impactul evenimentului

Primarul orașului, Bokor Tibor, spune că Târgu Secuiesc este pregătit să primească delegațiile și suporterii și vede competiția ca pe o oportunitate de promovare.

„Sunt foarte puține orașe din România, de mărimea celor ca Târgu Secuiesc, care dispun de o asemenea infrastructură”, a declarat acesta, menționând existența patinoarului, a sălii polivalente și a altor baze sportive.

Edilul a subliniat și impactul turistic: „Se va vorbi despre orașul nostru în toată lumea. Ne dorim să găzduim evenimente sportive internaționale și în următorii ani”.

Acces gratuit la meciuri

O parte dintre meciuri vor fi transmise în direct, inclusiv toate jocurile echipei României. Accesul spectatorilor la toate cele 15 partide va fi gratuit.

România va debuta în competiție pe 12 aprilie, împotriva Marii Britanii, iar organizatorii spun că „sunt pregătiți de start” și că, timp de șapte zile, publicul va avea parte de o competiție de neuitat.