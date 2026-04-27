George Simion: „Domnul Nicușor Dan are niște probleme vizibile. Nu vreau să discut sau să comentez despre ele în acest moment””

George Simion a recunoscut că apelativele nepotrivite cu trimitere la afecțiuni medicale au fost niște derapaje manifestate pe fondul unor nemulțumiri și a lipsei de respect.

„Nemaiexistând respectul între interlocutori, așa se manifestă, din păcate. Aș dori să nu se mai manifeste, dar în momentul în care ești exclus anticonstituțional din jocul politic și tu trebuie să reprezinți un partid politic, în momentul în care sunt anulate alegerile și nu se aduce nicio explicație la un an și jumătate după, din păcate există derapaje din toate părțile”, a declarat președintele AUR.

Simion ar vrea să dea uitării momentele jenante și spune că le-a cerut liderilor partidului să se abțină de la a face astfel de aprecieri, dar l-a mai atacat o dată pe președintele României.

„Domnul Nicușor Dan are niște probleme vizibile. Nu vreau să discut sau să comentez despre ele în acest moment, când noi ne dorim să dialogăm.

Din partea noastră se vor abține toți liderii partidului AUR în a-l califica pe domnul Nicușor într-un fel sau altul, pentru că suntem într-o criză. Faptul că el ne-a desconsiderat și noi am avut o replică politică care este o metaforă pentru amorțire, pentru paralizie, este un lucru pe care vrem să-l trecem sub uitare dacă vedem deschidere din partea cealaltă”, a mai spus Simion.