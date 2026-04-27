George Simion: „Domnul Nicușor Dan are niște probleme vizibile. Nu vreau să discut sau să comentez despre ele în acest moment””

Liderul Aur, George Simion, a afirmat într-o conferință de presă că președintele Nicușor Dan ”are niște probleme vizibile”. El susține, însă că afirmațiile jignitoare din trecut la adresa președintelui au fost de fapt metafore.
PSD și AUR anunță că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacții vehemente din PNL
PSD și AUR anunță că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Reacții vehemente din PNL
George Simion anunță că îl va acționa în instanță pe Dominic Fritz după acuzațiile privind finanțării din Rusia
George Simion anunță că îl va acționa în instanță pe Dominic Fritz după acuzațiile privind finanțării din Rusia
George Simion, atac la adresa lui Nicușor Dan: „Spune că nu se poate ca partidul numărul 1 și numărul 2 să guverneze. Nu există un astfel de precedent decât în dictatură”
George Simion, atac la adresa lui Nicușor Dan: „Spune că nu se poate ca partidul numărul 1 și numărul 2 să guverneze. Nu există un astfel de precedent decât în dictatură”
George Simion după demersul comun cu PSD: AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare
George Simion după demersul comun cu PSD: AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare
UPDATE Incendiu cu flacără violentă și degajări de fum în Sectorul 5. Ard acoperișurile a două locuințe
UPDATE Incendiu cu flacără violentă și degajări de fum în Sectorul 5. Ard acoperișurile a două locuințe
Laurentiu Marinov
27 apr. 2026, 12:22, Politic

George Simion a recunoscut că apelativele nepotrivite cu trimitere la afecțiuni medicale au fost niște derapaje manifestate pe fondul unor nemulțumiri și a lipsei de respect.

„Nemaiexistând respectul între interlocutori, așa se manifestă, din păcate. Aș dori să nu se mai manifeste, dar în momentul în care ești exclus anticonstituțional din jocul politic și tu trebuie să reprezinți un partid politic, în momentul în care sunt anulate alegerile și nu se aduce nicio explicație la un an și jumătate după, din păcate există derapaje din toate părțile”, a declarat președintele AUR.

Simion ar vrea să dea uitării momentele jenante și spune că le-a cerut liderilor partidului să se abțină de la a face astfel de aprecieri, dar l-a mai atacat o dată pe președintele României.

„Domnul Nicușor Dan are niște probleme vizibile. Nu vreau să discut sau să comentez despre ele în acest moment, când noi ne dorim să dialogăm.

Din partea noastră se vor abține toți liderii partidului AUR în a-l califica pe domnul Nicușor într-un fel sau altul, pentru că suntem într-o criză. Faptul că el ne-a desconsiderat și noi am avut o replică politică care este o metaforă pentru amorțire, pentru paralizie, este un lucru pe care vrem să-l trecem sub uitare dacă vedem deschidere din partea cealaltă”, a mai spus Simion.

