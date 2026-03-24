Prima pagină » Sport » Programul etapei de Paști în Superliga de fotbal. Când se joacă CFR Cluj – Dinamo

Programul etapei de Paști în Superliga de fotbal. Când se joacă CFR Cluj – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat marți programul etapei a 4-a din play-off/play-out din Superliga României, rundă care are loc de Paști. Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo deschide etapa din play-off, chiar în prima zi de Paști.
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 mart. 2026, 17:02, Sport

Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo București este programat duminică, 12 aprilie, de la ora 21:00.

Celelalte două partide din play-off sunt programate o zi mai târziu.

Printre aceste se numără disputa primelor două clasate din momentul de față din campionat: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Meciurile din play-out vor începe de vineri, 10 aprilie.

Programul etapei a 4-a / play-off:

duminică, 12 aprilie:

CFR Cluj – Dinamo (ora 21:00)

luni, 13 aprilie:

Rapid București – FC Argeș (18:30)

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova (21:30)

Programul etapei a 4-a / play-out:

vineri, 10 aprilie:

FC Hermannstadt – Farul Constanța (19:00)

sâmbătă, 11 aprilie:

UTA Arad – FC Botoșani (17:15)

FCSB – Oțelul Galați (20:00)

duminică, 12 aprilie:

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești (18:00)

luni, 13 aprilie:

Metaloglobus București – Csikszereda Miercurea Ciuc (15:30)

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
În ce an ai putea fi înlocuit de AI în România, în funcție de meseria ta. Tabel pentru 25 de job-uri cu grad ridicat de automatizare
Gandul
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
Libertatea
ANPIS, schimbări importante pentru români. Cum poți obține mai ușor alocații și alte beneficii sociale?
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor