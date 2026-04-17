Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri programul etapei a 6-a din play-off și play-out în Superliga României, rundă care se va desfășura în perioada 24–27 aprilie. În play-off, este programat derbiul dintre Dinamo și Rapid, în timp ce în play-out se va juca duelul tradițional FCSB - Petrolul.
LPF a anunțat programul etapei a 6-a din play-off/play-out în Superliga. Când se joacă derbiul Dinamo - Rapid
Petre Apostol
17 apr. 2026, 12:22, Sport

Etapa din Superliga propune mai multe dueluri importante, cel mai așteptat fiind derbiul dintre Dinamo București și FC Rapid București, programat duminică seară.

De asemenea, sâmbătă se joacă derbiul Clujului, între vicecampioana CFR și actualul lider al campionatului – Universitatea.

Programul complet al etapei:

Play-off

Sâmbătă, 25 aprilie:

20:30 – CFR Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie:

21:00 – Dinamo București – FC Rapid București

Luni, 27 aprilie:

20:30 – FC Argeș – Universitatea Craiova

Play-out

Vineri, 24 aprilie:

17:30 – AFC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
20:30 – FCSB – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 25 aprilie:

15:00 – FC Botoșani – Oțelul Galați

Duminică, 26 aprilie:

14:00 – UTA Arad – Farul Constanța

Luni, 27 aprilie:

17:30 – FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia

