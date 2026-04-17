LPF a anunțat programul etapei a 6-a din play-off/play-out în Superliga. Când se joacă derbiul Dinamo – Rapid

Etapa din Superliga propune mai multe dueluri importante, cel mai așteptat fiind derbiul dintre Dinamo București și FC Rapid București, programat duminică seară.
De asemenea, sâmbătă se joacă derbiul Clujului, între vicecampioana CFR și actualul lider al campionatului – Universitatea.
Programul complet al etapei:
Play-off
Sâmbătă, 25 aprilie:
20:30 – CFR Cluj – Universitatea Cluj
Duminică, 26 aprilie:
21:00 – Dinamo București – FC Rapid București
Luni, 27 aprilie:
20:30 – FC Argeș – Universitatea Craiova
Play-out
Vineri, 24 aprilie:
17:30 – AFC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
20:30 – FCSB – Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 25 aprilie:
15:00 – FC Botoșani – Oțelul Galați
Duminică, 26 aprilie:
14:00 – UTA Arad – Farul Constanța
Luni, 27 aprilie:
17:30 – FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia