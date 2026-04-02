Prima pagină » Sport » FRF a început procedurile pentru numirea unui nou antrenor la Națională. Când vor fi făcute primele propuneri

FRF a început procedurile pentru numirea unui nou antrenor la Națională. Când vor fi făcute primele propuneri

Federația Română de Fotbal a anunțat joi că încep procedurile pentru numirea unui nou antrenor al Naționalei, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu. Propunerile vor fi făcute vine în cadrul ședinței Comisiei tehnice.
FRF a început procedurile pentru numirea unui nou antrenor la Națională. Când vor fi făcute primele propuneri
Sursă foto: FRF
Cosmin Pirv
02 apr. 2026, 15:24, Sport

FRF a anunțat că procesul de selecție va urma pașii statutari, începând cu consultarea specialiștilor din cadrul Comisiei Tehnice și se va finaliza cu aprobarea în Comitetul Executiv.

Calendarul numirii

Iată calendarul numirii noului selecționer:

-3 aprilie, ora 10:30 – Ședința Comisiei Tehnice: Comisia, prezidată de Directorul Tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, se va întruni la Casa Fotbalului pentru a analiza situația actuală. În cadrul acestei ședințe, membrii comisiei vor dezbate profilul viitorului antrenor și vor înainta o listă de propuneri către conducerea FRF.
-Săptămâna viitoare – Mandatarea președintelui: Propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.
-Finalizarea negocierilor: Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă.

Federația Română de Fotbal a anunțat joi oficial încheierea mandatului antrenorului Mircea Lucescu în funcția de selecționer al echipei naționale a României.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor