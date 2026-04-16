FRF demarează procedura pentru numirea lui Gheorghe Hagi selecționer al României

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer în persoana domnului Gheorghe Hagi”, a declarat Răzvan Burleanu, într-o conferință.

Oficialul FRF a subliniat că dorința de a colabora cu Hagi există de mai mult timp, însă contextul nu a permis până acum concretizarea unei astfel de mutări.

„După cum știți, de-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale a primei reprezentative cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate, pentru ambele părți, aș putea spune, de fiecare dată nu s-a putut”, a precizat acesta.

Burleanu a adăugat că actualul context ar putea facilita în sfârșit această colaborare.

„De data aceasta considerăm că e o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională. (…) Am avut un dialog foarte intens, constant, pe diferite subiecte legate de dezvoltarea fotbalului și permanent l-am întâlnit, l-am regăsit ca fiind foarte pasionat și foarte determinat de ceea ce face. Astfel încât sunt încrezător că este cea mai bună opțiune în momentul de față pentru prima reprezentativă”, a completat Burleanu.

Obiectivul viitorului selecționer

„Fiecare selecționer lucrează cu acest obiectiv de a obține o performanță sportivă la următorul turneu final. Prin urmare, practic, intrăm începând această toamnă în această traiectorie prin Liga Națională și apoi prin campania de calificare pentru următorul Campionat European. (…) Obiectivul cu siguranță va fi acesta: de a califica echipa națională la următorul turneu final european”, a spus Burleanu.

Despre când este așteptată numirea selecționerului, Burleanu a spus că speră ca săptămâna viitoare să se finalizeze discuțiile.

„Nu avem neapărat o presiune a timpului. Noi ceea ce ne dorim ca administrație este să avem cât mai repede un selecționer la nivelul primei reprezentative, care să poată să înceapă monitorizarea tuturor jucătorilor din țară, din străinătate, mai ales atunci când practic ai un selecționer nou. Îți dorești acest lucru pentru a putea să câștigi cât mai mult timp pentru a pregăti meciurile din luna iunie, meciurile amicale, care sunt o etapă foarte importantă pentru a pregăti Liga Națiunilor din toamnă. Obiectivul cu care lucrăm este ca săptămâna viitoare să putem să finalizăm aceste discuții, dar nu întotdeauna depinde doar de noi”, a încheiat Burleanu.