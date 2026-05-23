Emma Navarro câștigă turneul WTA 500 de la Strasbourg. O învinge pe Mboko, a 9-a jucătoare a lumii

Numărul 39 mondial, Emma Navarro a câștigat al treilea titlu din carieră în circuitul WTA, primul pe zgură. Succesul de la Strasbourg vine la 15 luni după ultimul trofeu, câștigat la Mérida în februarie 2025.

Navarro a dominat clar primul set, adjudecat cu 6-0, profitând de numeroasele erori neforțate ale adversarei. Însă, Mboko a revenit în setul secund, pe care l-a câștigat cu 7-5, după o serie de schimburi echilibrate și un final tensionat, în care americanca a salvat inclusiv un punct de meci.

În decisiv, Navarro a controlat din nou ritmul jocului, s-a distanțat rapid și a închis partida cu 6-2, punând capăt seriei de nouă meciuri consecutive câștigate de Mboko în set decisiv.

Canadianca o eliminase în semifinale, vineri, pe românca Jaqueline Cristian, ajunsă în premieră în penultimul act la un turneu WTA 500.

Pentru Emma Navarro, succesul de la Strasbourg o propulsează în Top 25 mondial în clasamentul WTA.

„A fost un an și jumătate destul de dificil, dar am muncit mult și cred că acest rezultat arată asta”, a declarat Navarro la ceremonia de premiere.