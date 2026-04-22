Victor Wembanyama, starul echipei San Antonio, suferă o comoție cerebrală în timpul meciului al doilea cu Portland din play-off-ul NBA

Victor Wembanyama, starul echipei San Antonio, suferă o comoție cerebrală în timpul meciului al doilea cu Portland din play-off-ul NBA

Baschetbalistul francez Victor Wembanyama, starul echipei San Antonio Spurs, a suferit o comoție cerebrală după o cădere violentă în timpul meciului doi din primul tur al play-off-ului NBA, disputat miercuri, pe terenul echipei din Texas, cu Portland Trail Blazers.
Victor Wembanyama, starul echipei San Antonio, suferă o comoție cerebrală în timpul meciului al doilea cu Portland din play-off-ul NBA
Foto: Marcus Brandt/dpa
Petre Apostol
22 apr. 2026, 07:25, Sport

Incidentul a avut loc la începutul sfertului al doilea, când Victor Wembanyama a căzut cu fața pe parchet, în urma unei acțiuni ofensive, fiind apărat de Jrue Holiday. Jucătorul a rămas câteva secunde inert, iar după ce s-a ridicat cu dificultate, a fost condus la vestiare, fără a mai reveni pe teren.

Clubul texan a anunțat ulterior că Wembanyama a fost introdus în protocolul NBA pentru comoții cerebrale.

„Are o comoție și este în protocol”, a confirmat antrenorul Mitch Johnson, după înfrângerea echipei sale cu scorul de 103-106, rezultat care a egalat seria la 1-1.

La momentul accidentării, baschetbalistul evoluase 12 minute, acumulând 5 puncte și 4 recuperări. El a fost înlocuit de pivotul Luke Kornet.

Conform regulamentului NBA, un jucător aflat în protocolul de comoție nu poate reveni în competiție mai devreme de 48 de ore. Apoi, trebuie să parcurgă mai multe etape medicale înainte de a primi acordul medicilor pentru a putea juca.

Meciul trei al seriei este programat în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Portland.

Cu doar o zi înainte, Victor Wembanyama devenise primul jucător din istoria NBA câștigător în unanimitate al premiului de cel mai bun jucător defensiv al anului.

