Francezul Wembanyama, primul câștigător unanim al premiului desemnat pentru apărătorul anului în NBA

Francezul în vârstă de 22 de ani a primit toate cele 100 de voturi pentru locul întâi, stabilind un nou reper în istoria ligii. Wembanyama a devenit, totodată, cel mai tânăr câștigător al distincției. Performanța vine după ce, în sezonul precedent, a încheiat pe locul al doilea în urma compatriotului său, Rudy Gobert.

„Sunt extrem de fericit și mândru să fiu primul câștigător unanim. Sunt în lumina reflectoarelor, dar fac parte dintr-un sistem. Nu aș fi putut câștiga acest premiu fără coechipieri și antrenori”, a declarat Wembanyama, subliniind că cea mai mare provocare a fost atingerea pragului de 65 de meciuri necesare pentru eligibilitate.

El este primul jucător al echipei Spurs care câștigă acest premiu după Kawhi Leonard, laureat în două sezoane consecutive (2015 și 2016).

Wembanyama a dominat statistic liga din punct de vedere defensiv, conducând NBA la capitolul capace (197) pentru al doilea sezon consecutiv. De asemenea, a înregistrat 66 de intercepții și a contribuit decisiv la faptul că Spurs au avut al doilea cel mai bun rating defensiv din ligă.

În clasamentul voturilor, locul al doilea a fost ocupat de Chet Holmgren, iar poziția a treia de Ausar Thompson.

Wembanyama este, totodată, finalist pentru premiul de MVP al sezonului, alături de Shai Gilgeous-Alexander și Nikola Jokic.