Francezul Wembanyama, primul câștigător unanim al premiului desemnat pentru apărătorul anului în NBA

Victor Wembanyama, starul echipei San Antonio Spurs, a fost desemnat marți cel mai bun apărător al sezonului în Liga profesionistă de baschet nord-americană (NBA), devenind primul jucător din istorie care câștigă trofeul în unanimitate.
sursă foto: NBA
Petre Apostol
21 apr. 2026, 07:44, Sport

Francezul în vârstă de 22 de ani a primit toate cele 100 de voturi pentru locul întâi, stabilind un nou reper în istoria ligii. Wembanyama a devenit, totodată, cel mai tânăr câștigător al distincției. Performanța vine după ce, în sezonul precedent, a încheiat pe locul al doilea în urma compatriotului său, Rudy Gobert.

„Sunt extrem de fericit și mândru să fiu primul câștigător unanim. Sunt în lumina reflectoarelor, dar fac parte dintr-un sistem. Nu aș fi putut câștiga acest premiu fără coechipieri și antrenori”, a declarat Wembanyama, subliniind că cea mai mare provocare a fost atingerea pragului de 65 de meciuri necesare pentru eligibilitate.

El este primul jucător al echipei Spurs care câștigă acest premiu după Kawhi Leonard, laureat în două sezoane consecutive (2015 și 2016).

Wembanyama a dominat statistic liga din punct de vedere defensiv, conducând NBA la capitolul capace (197) pentru al doilea sezon consecutiv. De asemenea, a înregistrat 66 de intercepții și a contribuit decisiv la faptul că Spurs au avut al doilea cel mai bun rating defensiv din ligă.

În clasamentul voturilor, locul al doilea a fost ocupat de Chet Holmgren, iar poziția a treia de Ausar Thompson.

Wembanyama este, totodată, finalist pentru premiul de MVP al sezonului, alături de Shai Gilgeous-Alexander și Nikola Jokic.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Rita Branga, prima șefă de Parchet condamnată pentru mită într-un dosar DNA, la un pas de a obține anularea sentinței din cauza unei sticluțe cu parfum
Libertatea
Ciorbă mănăstirească de păstăi | Rețeta maicii Hrisantia de la Mănăstirea Valea Bistrei
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor