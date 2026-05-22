Sindicatul Angajaților din Guvern acuză un posibil dublu standard și cere explicații de la Bolojan: „Pentru membrii de partid există excepții de la reforma domnului Bolojan?”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului susține, într-un comunicat, că la nivelul Secretariatului General al Guvernului s-ar pregăti aducerea Sorinei Oancea pentru ocuparea unei funcții de conducere în cadrul Serviciului monitorizare întreprinderi și instituții publice.

Sindicatul afirmă că situația ar ridica semne de întrebare în contextul în care premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit public despre reducerea cheltuielilor, eficientizarea administrației și blocarea mobilității lucrătorilor din sectorul public.

Sindicatul acuză un posibil dublu standard în administrație

„Așadar, întrebarea este simplă: pentru membrii de partid există excepții de la reforma domnului Bolojan?”, transmite SAALG.

„Este de neînțeles cum, într-o instituție precum Secretariatul General al Guvernului, cu experți, consilieri, funcționari publici și personal cu experiență și expertiză în monitorizarea întreprinderilor și instituțiilor publice, nu s-ar putea identifica nicio persoană capabilă să asigure, în continuare, exercitarea unei funcții de conducere. SGG nu este o agenție de plasare pentru oameni politici rămași fără scaun”, a subliniat Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

SAALG amintește și de o postare publicată de PNL Sector 1 la 31 mai 2024, referitoare la Sorina Oancea, fostă directoare a ADP Sector 1. Potrivit sindicatului, în acea postare se afirma că Oancea participa la un concurs pentru funcția de șef serviciu în aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 1, iar liberalii din Sectorul 1 susțineau atunci, în termeni duri, că ar fi vorba despre un concurs aranjat.

Sindicatul precizează că nu se pronunță asupra acelor acuzații și că nu se substituie instituțiilor competente, dar susține că Guvernul are obligația să explice ce criterii profesionale ar justifica eventuala aducere a aceleiași persoane într-o funcție de conducere la Secretariatul General al Guvernului.

SAALG cere explicații privind forma juridică a unei eventuale numiri

„Nu se poate ca, atunci când este vorba despre salariații obișnuiți, Guvernul să predice austeritate, blocaje, interdicții, reorganizări și disciplină bugetară, iar când este vorba despre oameni cu susținere politică, administrația să devină brusc flexibilă, generoasă și creativă”, a declarat Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.

Sindicatul solicită clarificarea imediată a informațiilor privind eventuala aducere a Sorinei Oancea la SGG și cere să fie indicată forma juridică avută în vedere: transfer, detașare, concurs, numire temporară, exercitare cu caracter temporar sau alt mecanism administrativ.

De asemenea, SAALG cere publicarea criteriilor profesionale care ar justifica ocuparea funcției de conducere în cadrul Serviciului monitorizare întreprinderi și instituții publice și explicarea motivului pentru care funcția nu poate fi asigurată prin resursa umană existentă în Secretariatul General al Guvernului.