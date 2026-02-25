Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente

Într-un comunicat de presă emis miercuri, sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului susține că actul normativ a fost aprobat „în dispreț față de avizele și avertismentele instituțiilor care au exact rolul de a apăra legalitatea și constituționalitatea”.

Potrivit sindicatului, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social și partenerii sociali ar fi semnalat „vulnerabilități grave”, între care lipsa unei situații extraordinare care să justifice urgența, riscuri de neconstituționalitate sau posibila afectare a drepturilor fundamentale.

„Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern”, se arată în comunicatul emis, sindicatul subliniind că premierul Ilie Bolojan a tratat aceste avertismente „ca pe simple formalități și le-a ignorat”.

Sindicatul critică faptul că măsurile ar viza în principal zona funcției publice și drepturile personalului fără „pârghii politice”, în timp ce alte structuri ar rămâne neafectate. În comunicat sunt menționate, ca exemplu, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, instituții despre care sindicatul afirmă că au conduceri numite politic și indemnizații consistente.

„Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membri, deci au surse de venit”, mai afirmă sindicatul.

Organizația sindicală mai susține că utilizarea ordonanței de urgență în absența unei situații extraordinare reale reprezintă „o ocolire a Parlamentului și o slăbire deliberată a controlului democratic”, avertizând că „atunci când urgența devine instrument de impunere a voinței politice, statul de drept devine decor, iar cetățenii obiecte, numere”.