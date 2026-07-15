Performanță până în finală: Gorenje, alături de FIFA World Cup 2026™

La acest nivel, succesul se construiește prin consecvență, dedicare, inovație și capacitatea de a performa atunci când contează cel mai mult.

Drumul către succes poate arăta diferit în sport și în dezvoltarea produselor, însă principiile care stau la baza lui sunt remarcabil de asemănătoare. În calitate de Sponsor Oficial al FIFA World Cup 2026™ în categoria aparatelor frigorifice, Gorenje susține cu mândrie unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume și își continuă, totodată, misiunea de a oferi soluții fiabile, inovatoare și eficiente energetic, care simplifică viața de zi cu zi.

Calificarea în Finala FIFA World Cup 2026™, care va avea loc pe 19 iulie 2026, necesită îmbunătățire continuă, spirit de echipă și fiabilitate fără compromisuri. Cele mai bune echipe ale lumii își câștigă locul în această etapă prin nenumărate ore de pregătire și printr-un angajament constant față de excelență, principii care inspiră și abordarea Gorenje în ceea ce privește dezvoltarea produselor.

Așa cum succesul pe terenul de fotbal depinde de precizie și consecvență, crearea unui mediu confortabil acasă se bazează pe tehnologii care oferă performanțe fiabile atunci când este cel mai important. În timp ce milioane de suporteri se reunesc acasă pentru a urmări FIFA World Cup 2026™, Gorenje contribuie la crearea cadrului ideal pentru momentele de entuziasm trăite alături de familie, prieteni sau vecini. De la păstrarea băuturilor la temperatura potrivită până la menținerea unei atmosfere confortabile în locuință, aparatele de răcire Gorenje susțin momentele care îi aduc pe oameni împreună. Citeşte comunicatul integral AICI