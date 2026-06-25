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Gorenje aduce răcoarea în casele românilor la FIFA World Cup 2026™

În calitate de partener oficial FIFA World Cup 2026™, Gorenje revine pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial, și aduce energia competiției din stadioane direct în casele oamenilor. Cele mai bune echipe naționale din lume concurează pentru trofeu, iar Gorenje se concentrează pe tot ceea ce completează experiența meciului, ajutându-și fanii să creeze acasă cadrul ideal pentru a se bucura de fiecare gol, fiecare paradă și fiecare moment memorabil.
Gorenje aduce răcoarea în casele românilor la FIFA World Cup 2026™
Mediafax
25 iun. 2026, 17:42, Comunicate
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Mai multă pasiune, același confort

În esență, filozofia Gorenje se rezumă la un concept crucial: simplificarea vieții de zi cu zi. Iar în timpul unei veri pline de emoții fotbalistice intense, această promisiune devine și mai relevantă. Fie că e vorba de pregătirea meselor și păstrarea băuturilor la temperatura ideală, sau menținerea unui climat interior confortabil și asigurarea unei rezerve constante de gheață pentru momentele de celebrare, aparatele frigorifice și soluțiile de răcire Gorenje minimizează complexitatea activităților zilnice, astfel încât fanii să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat: meciul și timpul petrecut alături de familie și prieteni.

Concepute cu accent pe eficiență energetică, frigiderele Gorenje contribuie la reducerea consumului, oferind în același timp performanță fiabilă pe durata unei perioade intense precum FIFA World Cup 2026™. Acestea transformă organizarea întâlnirilor cu cei dragi într-o experiență mai simplă și mai plăcută pe tot parcursul turneului.

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