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Cele mai bune gadgeturi pentru aventurile tale de vară la munte sau la mare

Sezonul drumețiilor și al vacanțelor este aici. Versanții muntelui au înflorit deja în culorile rododendronilor și ale bujorilor de munte, iar acest moment este perfect pentru a porni pe trasee. Datorită tehnologiei, drumețiile pe munte sunt mult mai sigure și mai distractive în ziua de azi, mai ales pentru că navigația prin GPS sau prognozele meteo sunt mai sigure ca niciodată.
Cele mai bune gadgeturi pentru aventurile tale de vară la munte sau la mare
Mediafax
24 iun. 2026, 18:42, Comunicate
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Însă, pentru o vacanță reușită la munte, telefonul trebuie să rămână deschis aproape tot timpul. Astăzi, telefoanele trebuie să poată naviga live prin GPS, să verifice prognoza meteo, să primească și să trimită mesaje și, eventual, să facă fotografii. Pe traseu, telefonul este cel mai important instrument al tău.

Problema este că smartphone-urile de astăzi trebuie de obicei să fie încărcate zilnic. Navigația prin satelit consumă destul de rapid bateria, mai ales în modul multi-satelit, care folosește conexiuni simultane la semnalele GPS și GLONASS (și adesea și la alte sisteme de sateliți).

În funcție de durata excursiei, asta poate însemna că fie trebuie să activezi modul de economisire a energiei și să închizi toate aplicațiile neesențiale (precum camera foto), fie trebuie să iei cu tine o baterie externă (un power bank), ca să te asiguri că poți folosi navigația prin satelit până la finalul traseului.

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