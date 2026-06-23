Hisense RGB MiniLED susține tehnologia VAR la Cupa Mondială FIFA 2026™

Această etapă confirmă încrederea FIFA în inovația Hisense în domeniul display-urilor. Integrate în centrul de operațiuni VAR, televizoarele Hisense RGB MiniLED oferă performanțe excepționale ale culorilor naturale și o precizie ridicată a imaginii, astfel încât oficialii să poată analiza momentele-cheie ale meciurilor cu mai multă claritate și încredere, pe toată durata turneului.

Importanța tehnologiei de afișare în arbitrajul modern din fotbal a fost evidențiată recent și de vizita Președintelui FIFA, Gianni Infantino, la centrul VAR din cadrul IBC, unde a testat procesul de analiză pe un televizor Hisense RGB MiniLED.

Bazată pe surse de lumină roșie, verde și albastră controlate independent, tehnologia Hisense RGB MiniLED oferă performanțe vizuale remarcabile, contrast îmbunătățit și acuratețe excelentă a imaginii. Aceste capabilități fac tehnologia RGB deosebit de potrivită pentru mediile de arbitraj, unde precizia vizuală poate avea un rol esențial în analiza momentelor decisive de pe teren.

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