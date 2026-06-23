Prima pagină » Comunicate » Hisense RGB MiniLED susține tehnologia VAR la Cupa Mondială FIFA 2026™

Hisense RGB MiniLED susține tehnologia VAR la Cupa Mondială FIFA 2026™

Hisense, brand de top la nivel global în domeniul electronicelor de consum și al electrocasnicelor, își consolidează rolul în cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026™, în calitate de Furnizor Oficial de televizoare pentru analiza VAR a competiției. Odată cu punerea în funcțiune a operațiunilor VAR ale FIFA la Centrul Internațional de Transmisie (IBC) din Dallas, televizoarele Hisense RGB MiniLED susțin oficialii de meci printr-o tehnologie de afișare de înaltă performanță, creată pentru decizii precise și fiabile.
Hisense RGB MiniLED susține tehnologia VAR la Cupa Mondială FIFA 2026™
Mediafax
23 iun. 2026, 17:37, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Această etapă confirmă încrederea FIFA în inovația Hisense în domeniul display-urilor. Integrate în centrul de operațiuni VAR, televizoarele Hisense RGB MiniLED oferă performanțe excepționale ale culorilor naturale și o precizie ridicată a imaginii, astfel încât oficialii să poată analiza momentele-cheie ale meciurilor cu mai multă claritate și încredere, pe toată durata turneului.

Importanța tehnologiei de afișare în arbitrajul modern din fotbal a fost evidențiată recent și de vizita Președintelui FIFA, Gianni Infantino, la centrul VAR din cadrul IBC, unde a testat procesul de analiză pe un televizor Hisense RGB MiniLED.

Bazată pe surse de lumină roșie, verde și albastră controlate independent, tehnologia Hisense RGB MiniLED oferă performanțe vizuale remarcabile, contrast îmbunătățit și acuratețe excelentă a imaginii. Aceste capabilități  fac tehnologia RGB deosebit de potrivită pentru mediile de arbitraj, unde precizia vizuală poate avea un rol esențial în analiza momentelor decisive de pe teren.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
GSP.ro
Volodimir Zelenski nu va participa la conferința privind Reconstrucția Ucrainei din Polonia
Gandul
Toto Dumitrescu, INTERNAT la Obregia! Poliția a intervenit de urgență
Cancan
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport
Primul lider liberal care anunță că a fost exclus din PNL în urma unei decizii a conducerii centrale conduse de Ilie Bolojan
Libertatea
Sânziene sau Drăgaica 2026, tradiții și obiceiuri păstrate de sute de ani. Ce e strict interzis să faci
CSID
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da