ELKO Romania prezintă noile camere i-PRO X-Series, cu AI generativă integrată la nivel edge

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre principalii distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, prezintă partenerilor locali cele mai noi camere i-PRO X-Series Fisheye, primele modele ale producătorului care integrează AI generativă direct la nivel edge. Noile echipamente permit interacțiunea cu fluxurile video live prin limbaj natural și susțin scenarii de monitorizare, detecție și alertare în timp real, fără dependență de servicii cloud sau servere externe.

Această lansare marchează o nouă etapă în strategia i-PRO de integrare a AI generative în soluțiile de securitate video. După introducerea capabilităților de analiză video forensic cu AI generativă în 2025, i-PRO extinde acum aceste funcționalități de la analiza post-eveniment către operațiuni zilnice de securitate, monitorizare live și reacție rapidă la incidente.

Prin intermediul portofoliului i-PRO, ELKO Romania pune la dispoziția integratorilor locali soluții de supraveghere video avansate, construite în jurul procesării la nivel edge, al securității cibernetice enterprise-grade și al arhitecturilor deschise, ușor de integrat în infrastructuri existente.

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