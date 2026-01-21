Prima pagină » Politic » PSD cere autorităților competente clarificarea de urgență a motivului pentru care Ucraina refuză românilor dubla cetățenie / „Contrastează puternic cu sprijinul necondiționat al țării noastre”

Partidul Social Democrat cere autorităților române competente să cheme Ucraina la explicații în privința motivului pentru care a scos România de pe lista acordării dublei cetățenii, în condițiile în care țara noastră a ajutat-o necondiționat, încă de la începutul războiului.
PSD cere autorităților competente clarificarea de urgență a motivului pentru care Ucraina refuză românilor dubla cetățenie / „Contrastează puternic cu sprijinul necondiționat al țării noastre”
Sursa foto: Hepta
Luiza Moldovan
21 ian. 2026, 11:25, Politic

Partidul Social Democrat cere autorităților române cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Externe, să se implice urgent în chestiunea privind dubla cetățenie a românilor din Ucraina.

PSD cere clarificarea urgentă cu autoritățile ucrainene a motivului pentru care România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie.

„Noua reglementare este profund nedreaptă”

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina și contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de țara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean.

O astfel de abordare arbitrară din partea autorităților ucrainene poate afecta inclusiv procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană.

Noua reglementare este profund nedreaptă în raport cu sacrificiul etnicilor români care au căzut la datorie pe frontul ucrainean”, se arată într-un comunicat al partidului.

„România a fost corectă cu Ucraina”

În viziunea PSD, „România a manifestat în permanență o atitudine corectă față de Ucraina, similară cu cea a Poloniei, Cehiei sau Germaniei, țări pentru care Ucraina permite acorduri de dublă cetățenie”.

Sentimentul de inechitate este cu atât mai mare, cu cât românii sunt a doua mare minoritate etnică din Ucraina, iar țara noastră a ajutat necondiționat în conflictul țării vecine cu Federația Rusă.

