Explicațiile MAE din România despre modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene.

„În cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la celelalte cetățenii deținute, de către cetățeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forțelor armate ucrainene sau desfășoară activități umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum și pentru a menține și întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităților ucrainene din străinătate”, a explicat MAE.

Ministerul mai arată că „legea, adoptată în iunie 2025 și intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană.”

„Legea vizează în principal, deși nu exclusiv, comunitățile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate”, a adăugat MAE.

România nu este pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie. Conform noii legi, pe listă se află Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada. Ucrainenii pot dobândi cetățenie din cele cinci state menționate fără a fi obligaţi să renunţe la cetăţenia ucraineană. Modificarea legislativă a provocat îngrijorare în comunitățile de români din Ucraina și proteste politice în România.