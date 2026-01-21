PUSL condamnă excluderea României din acordurile privind dubla cetățenie cu Ucraina și cere explicații autorităților

Într-un comunicat de presă, PUSL solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe să ofere explicații publice cu privire la demersurile întreprinse pentru protejarea drepturilor românilor din statul vecin și pentru corectarea situației create.

Formațiunea politică subliniază că România a acordat Ucrainei sprijin constant încă de la începutul războiului, pe plan umanitar, logistic, diplomatic și politic, apreciind drept „dificil de înțeles” faptul că Bucureștiul a fost omis într-o chestiune care vizează direct propria comunitate istorică din Ucraina.

„Problema nu este doar ce a decis Ucraina, ci și ce au făcut – sau nu au făcut – autoritățile române pentru a preveni sau corecta această situație. Românii din Ucraina au dreptul la protecție, iar România are obligația să le apere interesele. Nu prin declarații vagi, ci prin acțiuni diplomatice ferme. După tot sprijinul oferit Ucrainei, este legitim să ne întrebăm de ce România nu este tratată cu respectul cuvenit și ce face statul român pentru a schimba acest lucru”, a spus Lavinia Șandru, purtător de cuvânt PUSL.

PUSL mai arată că respectarea drepturilor minorităților naționale reprezintă un criteriu esențial pentru parcursul european al Ucrainei și consideră că România trebuie să adopte un rol activ în apărarea românilor din afara granițelor.