Neom, proiectul futurist al Arabiei Saudite, redus drastic: „The Line” intră în reproiectare

După mai mulți ani marcați de depășiri de buget și termene ratate, megaproiectul futurist Neom din Arabia Saudită va fi semnificativ redus. Proiectele emblematice - orașul liniar The Line și stațiunea montană Trojena - sunt revizuite, iar Jocurile Asiatice de Iarnă, programate inițial pentru 2029, au fost amânate pe termen nedeterminat, arată Euronews.
27 ian. 2026

Potrivit Euronews, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, care conduce proiectul Neom, promovează acum o versiune mult mai modestă decât cea anunțată în 2017. Problemele de implementare și costurile uriașe au pus presiune pe bugetul regatului, determinând această schimbare de direcție.

The Line, de la 170 km la o variantă redusă

„The Line” era conceput ca un oraș fără trafic auto. Ar fi fost alimentat exclusiv cu energie regenerabilă și s-ar fi întins pe 170 km, de la Marea Roșie spre interiorul deșertului. Proiectul includea clădiri-oglindă de 500 m, transport zburător și infrastructură accesibilă în cinci minute de mers pe jos. În prezent, autoritățile analizează variante mai realiste, cu costuri mai ușor de susținut.

Reducerea ambițiilor vine pe fondul unui context economic mai dificil. Prețul petrolului Brent se situează în jur de 60 dolari/baril, limitând fondurile pentru proiecte de amploare. Estimat inițial la 500 miliarde dolari, Neom ar putea ajunge, conform unor evaluări recente, la costuri de ordinul trilioanelor.

Neom: noua direcție, industrie și tehnologie

Guvernul saudit pare să își concentreze eforturile pe transformarea Neom într-un hub industrial. Se va pune accent pe centre de date și inteligență artificială. Poziția sa la malul mării, cu acces la resurse de apă pentru răcire, o face potrivită pentru infrastructuri digitale majore.

De la lansarea sa, Neom a fost privit ca un simbol al modernizării rapide, dar și ca un proiect dificil de realizat integral. Ajustarea planurilor reflectă adaptarea la realitățile economice, în timp ce Arabia Saudită se pregătește pentru alte evenimente majore, precum Expo 2030 la Riad și Cupa Mondială FIFA din 2034.

