Prima pagină » Politic » Băsescu a venit la vot „îngrijorat”: Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii

Băsescu a venit la vot „îngrijorat”: Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa stării națiunii și a clasei politice, imediat după ce a votat la alegerile locale din București de duminică. Acesta a declarat că a venit la vot „îngrijorat".
Băsescu a venit la vot „îngrijorat”: Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii
Alexandra-Valentina Dumitru
07 dec. 2025, 10:31, Politic

„România nu e într-o situație grozavă. La fie rezultatul alegerilor, datorie excesivă rămâne. Măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație,” a declarat Băsescu.

El a menționat, de asemenea, că această dificultate este agravată de o „propagandă formidabilă” în spațiul public.

Cea mai dură critică a fost îndreptată către calitatea discursului public și politic, pe care o consideră periculoasă pentru unitatea națională.

„Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la Statele Unite că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor, Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Deci am venit la vot îngrijorat” a subliniat fostul șef de stat.

Întrebat despre impactul acestor alegeri asupra negocierilor politice, Băsescu a afirmat că orice eveniment din România influențează negocierile, dar nu într-un mod benefic pentru cetățeni.

„În momentul de față tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate. Pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid”, a spus Băsescu.

Recomandarea video

Cel puțin 23 de morți, printre care turiști, în incendiul unui club de noapte din Goa (India) / Trei persoane au murit din cauza arsurilor, restul au murit prin asfixiere
G4media
Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Fiica Oanei Roman a primit diagnosticul din partea medicilor. Analizele Isabelei nu au ieșit bine! Cu ce probleme se confruntă
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor