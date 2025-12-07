Băsescu a venit la vot „îngrijorat”: Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii

„România nu e într-o situație grozavă. La fie rezultatul alegerilor, datorie excesivă rămâne. Măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație,” a declarat Băsescu.

El a menționat, de asemenea, că această dificultate este agravată de o „propagandă formidabilă” în spațiul public.

Cea mai dură critică a fost îndreptată către calitatea discursului public și politic, pe care o consideră periculoasă pentru unitatea națională.

„Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitați-vă la Statele Unite că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor, Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Deci am venit la vot îngrijorat” a subliniat fostul șef de stat.

Întrebat despre impactul acestor alegeri asupra negocierilor politice, Băsescu a afirmat că orice eveniment din România influențează negocierile, dar nu într-un mod benefic pentru cetățeni.

„În momentul de față tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate. Pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid”, a spus Băsescu.