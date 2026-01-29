Barry Diller a abordat Warner Bros. Discovery pentru achiziția CNN, potrivit unor surse

Magnatul media Barry Diller a analizat posibilitatea de a cumpăra CNN de la Warner Bros. Discovery potrivit unor surse apropiate situației, scrie CNN.

Compania a afirmat ferm că CNN nu este de vânzare, în ciuda interesului repetat din exterior.

Sursele spun că Diller a abordat Warner Bros. Discovery de mai multe ori anul trecut în legătură cu o posibilă achiziție a postului de știri.

Discuțiile nu au ajuns la nivelul consiliului de administrație, însă interesul său rămâne activ.

În ultimii ani, și alți investitori media foarte bogați au explorat scenarii prin care ar putea prelua CNN.

De ce Warner Bros. Discovery păstrează CNN

Conducerea companiei susține că CNN rămâne un activ strategic în modelul de afaceri al Warner Bros. Discovery.

Postul joacă un rol esențial în contractele de distribuție la pachet cu operatorii de cablu și satelit.

Aceste acorduri includ și canale precum TNT și Food Network.

Warner Bros. Discovery se pregătește să se divizeze, în această vară, în două companii listate separat.

CNN va face parte din Discovery Global, alături de alte branduri internaționale de televiziune.

Reprezentanții companiei afirmă că CNN joacă un rol esențial în valoarea pe termen lung a Discovery Global.

Evaluare, profituri și oferte concurente de preluare

Documentele financiare arată că CNN este estimat să genereze venituri de 1,8 miliarde de dolari în acest an.

Postul ar urma să înregistreze un profit de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Aceste cifre susțin argumentele potrivit cărora Discovery Global are o valoare semnificativă ca entitate independentă.

Separarea companiei a alimentat dezbateri intense pe Wall Street.

După finalizarea divizării Warner Bros. Discovery, programată pentru această vară, Netflix a acceptat să cumpere Warner Bros. pentru 27,75 dolari pe acțiune, în timp ce Discovery Global va fi listată separat.

Paramount a oferit 30 de dolari pe acțiune pentru întregul grup Warner Bros. Discovery, inclusiv CNN.

Consiliul a respins oferta, preferând un acord separat care implică Netflix și activele de studio.

Complicații politice și strategice

Orice vânzare a CNN ar putea întâmpina obstacole politice și de reglementare.

Diller este un critic vocal al președintelui Donald Trump și un important donator al Partidului Democrat.

Surse din industrie spun că marile fuziuni media sunt tot mai influențate de realități politice.

Diller și-a exprimat public încrederea în viitorul CNN ca brand global de știri axat pe video.

El a susținut că provocarea reală ține de execuția digitală, nu de relevanță.

CNN a lansat recent un serviciu de streaming cu plată, All Access.

Compania afirmă că numărul de abonați a depășit obiectivele interne la intrarea în 2026.